Da li parking ispred zgrade pripada svim stanarima? Zakon kaže da, ali ima izuzetaka

Mnogi građani smatraju da parking ispred njihove zgrade automatski pripada stanarima, ali pravna situacija u praksi često je znatno komplikovanija.

Da li parking pripada svim stanarima zavisi prvenstveno od toga kako je evidentiran u zemljišnim knjigama i projektnoj dokumentaciji, odnosno da li je riječ o zajedničkom dijelu zgrade, posebno uknjiženim parking mjestima ili javnoj površini.

Prema Zakonu o stvarnim pravima Republike Srpske, etažni vlasnici imaju pravo zajedničkog korištenja zemljišta i dijelova nekretnine koji služe redovnoj upotrebi zgrade. U praksi to često obuhvata prilaze, dvorišta i parking prostore oko zgrade.

Međutim, stručnjaci upozoravaju da parking ne pripada automatski svim stanarima u svakoj situaciji.

Ako parking mjesta nisu posebno uknjižena kao zasebne jedinice, ona se uglavnom smatraju zajedničkim dijelom zgrade koji mogu koristiti svi stanari. U tom slučaju nijedan stanar nema pravo da prisvaja određeno mjesto bez saglasnosti ostalih etažnih vlasnika ili odluke zajednice etažnih vlasnika.

Upravo zbog toga u praksi dolazi do brojnih sporova između stanara i investitora, posebno u novogradnji, gdje su pojedini investitori pokušavali naknadno prodavati parking prostore za koje stanari tvrde da predstavljaju zajedničku imovinu zgrade.

S druge strane, ukoliko su parking mjesta ucrtana u projekat, posebno evidentirana i upisana u zemljišne knjige kao zasebne jedinice, investitor ih može legalno prodavati pojedinačnim kupcima. U tom slučaju vlasnik parking mjesta ima ekskluzivno pravo korištenja.

Takva praksa postala je veoma česta u novijim stambenim kompleksima, gdje se parking mjesta prodaju odvojeno od stanova.

Dodatnu zabunu stvara činjenica da pojedini parking prostori ispred zgrada uopšte nisu u vlasništvu stanara, već predstavljaju javne gradske površine ili parking zone pod upravom grada.

To znači da činjenica da se parking nalazi neposredno ispred ulaza ne znači automatski da pripada stanarima zgrade.

Pravnici savjetuju građanima da status parkinga provjere kroz zemljišnoknjižni izvadak, katastarski plan, etažni elaborat i dokumentaciju zajednice etažnih vlasnika.

U većini starijih naselja parking oko zgrada uglavnom se tretira kao zajednički prostor svih stanara, dok je kod novogradnje sve češća praksa pojedinačne prodaje parking mjesta.