Odluka o naplati parkinga u Banjaluci produžena za još 90 dana

Grad Banjaluka produžio je odluku o upravljanju javnim parkinzima na dodatnih 90 dana.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Kako bi se omogućilo nesmetano odvijanje komunalne djelatnosti od posebnog javnog interesa i očuvali prihodi Grada, rok važenja odluke o upravljanju parkinzima produžen je na dodatnih 90 dana.

Iz Gradske uprave podsjećaju da upravljanje javnim prostorima za parkiranje vozila podliježe naplati u svim lokalnim zajednicama Republike Srpske, te da je Banjaluka, u skladu sa Ustavom i Zakonom, ovlaštena da vrši ovu djelatnost.

Ova odluka donesena je s ciljem održavanja komunalnog reda i osiguravanja nesmetanog funkcionisanja parking servisa. Produženje roka omogućava Gradu da nastavi sa efikasnim upravljanjem parking prostorima, istovremeno štiteći budžetske prilive koji se koriste za unapređenje gradske infrastrukture.

Iz Grada su podsjetili građane da pravila parkiranja i zone naplate ostaju nepromijenjene tokom ovog perioda.

Saga se nastavlja

Podsjetimo, prošla privremena odluka gradonačelnika Draška Stanivukovića o naplati parkinga, koja je donesena 1. januara na period od 90 dana je istekla.

Skupština Grada Banja Luka je ranije obavezala Gradsku upravu da do početka 2026. godine godine riješi pitanje upravljanja javnim parkiralištima, ali ta obaveza nije ispunjena. Prijedlog da ovaj posao preuzme Zavod za izgradnju Banja Luka (ZIBL) nije dobio podršku odbornika, čime je dodatno prolongirano donošenje trajnog rješenja.

Podsjećamo, Ustavni sud Republike Srpske je u septembru 2024. godine utvrdio da je odluka o naplati parkinga u Banjaluci neustavna.