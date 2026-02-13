Banjalučka policija u dva dana kaznila 1.211 vozača zbog nepropisnog parkiranja

Policija je na području Banjaluke kontrolisala 1.291 učesnika u saobraćaju i sankcionisala 1.211 zbog nepropisnog parkiranja vozila.

Izvor: Shutterstock

Akcija je u protekla dva dana bila usmjerena na kontrolu nepropisnog parkiranja vozila.

Za nepropisno parkiranje vozila kazna je 40 KM, a na označenim mjestima za parking lica sa invaliditetom 200 KM, podsjetili su iz Policijske uprave Banjaluka i dodala da nastavljaju sa aktivnostima kako bi podigli nivo saobraćajne kulture.

U ovoj akciji sankcionisano je i 67 vozača zbog ostalih prekršaja.