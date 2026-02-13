logo
Palata Republike u Banjaluci tri večeri osvijetljena bojama RS i Srbije povodom Sretenja

Palata Republike u Banjaluci tri večeri osvijetljena bojama RS i Srbije povodom Sretenja

Autor Nikolina Damjanić
0

Palata Republike u Banjaluci večeras i naredni dvije večeri biće osvijetljena bojama zastava Republike Srpske i Srbije, povodom obilježavanja Sretenja - Dana državnosti Republike Srbije i Srpske.

Palata Republike u Banjaluci osvijetljena bojama RS i Srbije povodom Sretenja Izvor: Srna/Borislav Zdrinja

Republika Srpska će nizom manifestacija zvanično proslaviti Sretenje kao Dan državnosti pod sloganom "Sabornost i ponos", saopšteno je iz Kabineta predsjednika Republike Srpske.

Republika Srpska i Republika Srbija utvrdile su zajedničko obilježavanje Sretenja kao Dana državnosti Deklaracijom o zaštiti nacionalnih i političkih prava i zajedničkoj budućnosti srpskog naroda donesenoj na Svesrpskom saboru u Beogradu u junu 2024. godine.

Palata predsjednika Banjaluka Sretenje

