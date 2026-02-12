logo
Zbog niskih cijena usluga: Banjalučka "Čistoća" najavljuje štrajk 3

Zbog niskih cijena usluga: Banjalučka "Čistoća" najavljuje štrajk

Autor Nikolina Damjanić Izvor RTRS
Radnici banjalučke „Čistoće“ najavili su štrajk upozorenja zbog, kako navode, ekonomski neodrživih cijena komunalnih usluga, upozoravajući da bi u slučaju izostanka dogovora mogao uslijediti i generalni štrajk, što bi imalo ozbiljne posljedice po funkcionisanje grada.

Iz ovog preduzeća saopšteno je da cijene usluga koje pružaju nisu usklađene sa tržišnim uslovima i realnim troškovima poslovanja, zbog čega je, kako ističu, doveden u pitanje poslovni kapacitet firme i redovno obavljanje osnovne komunalne djelatnosti.

Generalni direktor „Čistoće“ a.d. Banjaluka Aleksandar Bajić upozorio je da je riječ o djelatnosti od opšteg interesa, čiji bi prekid rada mogao imati teške posljedice.

„Kako je u pitanju djelatnost od opšteg interesa, čiji bi prekid rada, čak i uz minimalno obezbijeđene uslove, mogao ugroziti život i zdravlje ljudi, kao i prouzrokovati ekološku katastrofu na području grada Banjaluka, imam profesionalnu i moralnu obavezu da obavijestim javnost da očekujem da će radnici ‘Čistoće’ a.d. pokrenuti i generalni štrajk ukoliko se njihovi zahtjevi ne udovolje“, rekao je Bajić.

Iz „Čistoće“ su pozvali nadležne gradske organe da hitno zakažu sastanak kako bi se riješila nastala situacija i nezadovoljstvo radnika.

Podsjećaju da su od Grada Banjaluka ranije zatražili saglasnost za povećanje cijena komunalnih usluga, koje nisu mijenjane još od 2023. godine.

„Čistoća“ a.d. Banjaluka nalazi se u većinskom vlasništvu banjalučke „Tržnice“, čiji je vlasnik biznismen Mladen Milanović, dok Grad Banjaluka posjeduje 30 odsto kapitala ovog preduzeća.

Korisnik

A da nešto i očistite, za promjenu !!!

zole

Odvoz smeća je i preskup, računaju da su sve usluge poskupele pa ajmo i mi

Tata

Baš se zapitao da oni nisu tražili povećanje cijena ali eto ih i oni su tu. Odlično sve je kako treba i niko neće ostati uskraćen od nameta još na građane samo tražite i ostali.

