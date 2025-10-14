logo
Vrhovni sud poništio odluku: Nema deložacije, Depot nastavlja sa radom

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
0

Regionalna deponija Depot u Ramićima kod Banjaluke nastavlja sa radom, Vrhovni sud Republike Srpske poništio prethodne odluke sudova, izjavio je direktor deponije Ratko Jokić.

Poništena odluka suda, Depot nastavlja sa radom Izvor: Screenshot

Jokić je naveo da DEP-OT nastavlja sa redovnim radnim aktivnostima i primanjem otpada, kao i da su prvi kamioni već stigli na deponiju.

Jokić je pojasnio da na regionalnoj deponiji DEP-OT u Ramićima kod Banjaluke nije izvršena deložacija opreme jer su presudom Vrhovnog suda poništene prethodne odluke nadležnih sudova.

"Vrhovni sud Srpske sve je vratio na prethodni postupak, a mi nastavljamo dalje da radimo", poručio je Jokić.

Podsjećamo, banjalučka Čistoća trebala je danas da preuzme zemljište regionalne deponije u Ramićima, a koje joj po presudi Okružnog privrednog suda u Banjaluci iz jula prošle godine pripalo.

(Srna)

