Gradska uprava o platama u banjalučkim vrtićima: Nalozi vraćeni zbog nepravilnosti, planirano povećanje od 15 odsto

Gradska uprava o platama u banjalučkim vrtićima: Nalozi vraćeni zbog nepravilnosti, planirano povećanje od 15 odsto

Autor Dušan Volaš Izvor mondo.ba

Autor Dušan Volaš Izvor mondo.ba
0

Gradska uprava Banjaluka vratila je Centru za predškolsko vaspitanje i obrazovanje naloge za isplatu plata uz obrazloženje da su sačinjeni na osnovu izmjena kolektivnog ugovora koji nije u skladu sa zakonom.

shutterstock_1723482655.jpg Izvor: Shutterstock

Gradski menadžer Mirna Savić–Banjac potvrdila je da su, pored spornog ugovora, uočene i druge nepravilnosti, te odluke koje nisu u skladu sa važećim propisima.

Jedan od ključnih razloga za vraćanje naloga kako se tvrdi jeste podatak da Centar nije pravovremeno tražio operativna sredstva, zbog čega nije ni mogao poslati važeće naloge za isplatu.

"Dodatno, povećanje plate iznad zakonskog minimuma nije bilo moguće u datom trenutku jer Budžet u tom momentu još nije stupio na snagu. U skladu s tim, vratili smo naloge sa obrazloženjem Centru za predškolsko vaspitanje i obrazovanje i zatražili da, u skladu sa operativnim sredstvima, Budžetom i Zakonom, dostave naloge koje ćemo moći isplatiti", istakla je Savić–Banjac.

Ona je podsjetila da je Grad u više navrata povećavao plate zaposlenima u Centru.

"Uz to, u Budžetu koji je predložio gradonačelnik Stanivuković planirano je da povećanje plate vaspitačicama bude za 15 odsto za razliku od drugih ustanova i radnika. Smatramo da je, u skladu sa prihodima i Budžetom, to povećanje opravdano i zasluženo, ali je neopravdano i neprihvatljivo donositi odluke o povećanju plata koje Grad ne može da ispoštuje", naglasila je ona.

Iz Odjeljenja za finansije ranije su istakli da nijedno gradsko preduzeće ni ustanova ne smiju preuzimati obaveze veće od odobrenog operativnog budžeta.

"Ovo se odnosi na ustanove čiji je osnivač Grad. Sve odluke koje podrazumijevaju povećanje plata, kao i druge odluke koje iziskuju dodatna finansijska sredstva, ustanove su dužne donositi isključivo uz saglasnost Grada. Na taj način obezbjeđuje se jednak tretman svih radnika, očuvanje likvidnosti i mogućnost da Grad blagovremeno i uredno izmiruje svoje obaveze", navedeno je iz Odjeljenja.

Podsjećamo, radnici Centra za predškolsko obrazovanje i vaspitanje u Banjaluci stupiće za 10 dana u generalni štrajk, ukoliko im do tada ne bude isplaćena uvećana plata za 20 odsto.

Direktor Centra Petar Jokanović je rekao da su naloge za isplatu plata poslali gradskom Odjeljenju za finansije, ali su oni vraćeni, uz obrazloženje da kolektivni ugovor nije važeći bez potpisa gradonačelnika i da Centar takav obračun plata nije mogao da izvrši.

