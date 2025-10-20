logo
Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Direktor Centra za predškolsko vaspitanje i obrazovanje: O cijeni vrtića odlučićemo nakon štrajka

Direktor Centra za predškolsko vaspitanje i obrazovanje: O cijeni vrtića odlučićemo nakon štrajka

Autor Dušan Volaš Izvor SRNA
0

Cijena banjalučkih vrtića u okviru Centra za predškolsko vaspitanje i obrazovanje biće regulisana nakon što zaposleni okončaju borbu za povećanje plate od 20 odsto, rekao je direktor Centra Petar Jokanović.

IMG_8266.jpeg Izvor: Mondo - Slaven Petković

Jokanović je naveo da se cijena vrtića, koja se plaća u iznosu od 165 KM, odnosi na ishranu djece.

Prema njegovim riječima, u prethodnom periodu obezbjeđivana su tri obroka za svu djecu, te za taj period neće biti umanjenja, osim za djecu koja iz nekog drugog razloga nisu boravila više od 10 dana.

"Ukoliko ova situacija potraje, vidjećemo. Riješićemo to pitanje kada se završi ova borba", rekao je Jokanović, koji je sa zaposlenima Centra učestvovao u mirnoj protestnoj šetnji.

On je napomenuo da je njihova politika da, ukoliko više od 10 radnih dana djeca ne borave u kolektivu, umanjuju cijenu koštanja vrtića za 30 odsto.

Radnici banjalučkih vrtića u okviru Centra danas su mirnom protestnom šetnjom i zaustavljanjem ispred Gradske uprave Banjaluka održali protes zbog neispunjavanja njihovih zahtjeva.

Banjalučki vrtići danas su radili prema novom aktu o minimumu rada koji podrazumijeva da samo četiri velika objekta primaju jasličke grupe, odnosno djecu do tri godine.

Radili su vrtići "Neven", "Plavi čuperak", "Naša djeca" i vrtiću "Marija Mažar" koji pohađaju djeca sa poteškoćama u razvoju.

Tagovi

Centar za predškolsko vaspitanje i obrazovanje vrtići Banjaluka

