Roditelji na mukama: Banjalučki vrtići nastavljaju štrajk, samo četiri objekta primaće jasličke grupe

Autor Dragana Božić Izvor RTRS
0

Banjalučki vrtići u okviru Centra za predškolsko vaspitanje i obrazovanje od ponedjeljka, 20. oktobra, nastavljaju štrajk i radiće prema novom aktu o minimumu rada, a samo četiri velika objekta će primati jasličke grupe, odnosno djecu do tri godine.

3.jpg Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

"Smanjujemo proces rada i u gradu će sutra raditi četiri vrtića, "Plavi čuperak", "Marija Mažar", "Neven" i "Naša djeca"", rekla je Slađana Mišić predsjednica Sindikalne organizacije Centra za predškolsko vaspitanje i obrazovanje Banjaluka, u Јutarnjem programu RTRS-a.

Kako je navela, sve je dio "sindikalne pokretne kancelarije". 

"Prvi naš zahtjev je iz juna 2024. godine, kasnije su nas zvali saradnici gradonačelnika da nam "malo pomognu". Mi smo mislili da će neko čuti naš vapaj, ali evo stigli smo do generalnog štrajka. Mi smo odgajališta, to je osjetljiva kategorija. Nama je neshvatljivo da neko može da se ogluši o naše zahtjeve", navela je Mišić.

Rekla je da je vrlo rizično pozivati ih na pregovore preko medija.

"Krajem septembra dobili smo bili ponudu povećanja plate dodatkom na platu što nismo mogli prihvatiti. Tražili smo procentualno povećanje plate. Onda su ponudili 20 odsto povećanje za sve radnike kroz stimulaciju. Mi smo razmišljali da nam dodaju na taj iznos još jednu tranšu i isplatu regresa što su odbili", navela je Mišić.

Navela je da su tražili 20 odsto povećanje plate za sve zaposlene.

"To je tada u junu 2024. godine bilo prihvatljivo, ali poslije godinu dana treba definisati još neke stvari", istakla je ona.

Јedan od prijedloga je bilo povećanje cijena vrtića.

"Svakodnevno osluškujući naše korisnike svi kažu da trebaju da poskupe naše usluge. Za 165 KM niko sebi više ništa ne može da priušti. Problem su i kapaciteti vrtića u gradu. Sada imamo 493 predškolskih ustanova, od toga 250 javnih vrtića. Zaista se osjeća potreba da se mnoge stvari promijene na nivou javnog sektora", poručila je Mišić.

Ukoliko se narednih dana ovaj problem ne riješi, slijede radikalnije mjere.

"Neka nadležni problem uzmu na sebe i rješavaju ga i manu se ćorava posla. Sutra radimo sa najmlađima, utorak je već upitan. Sve analiziramo sa Sindikalnim odborom", zaključila je Mišić.

(Mondo)

