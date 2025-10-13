Zaposleni u banjalučkim vrtićima sutra stupaju u generalni štrajk

Zaposleni u banjalučkom Centru za predškolsko vaspitanje i obrazovanje sutra će stupiti u generalni štrajk, jer raniji zahtjevi sindikalne organizacije ove ustanove nisu ispunjeni.

Izvor: Shutterstock

Banjalučki vrtići će raditi od 6.30 do 12.00 časova, a roditelji su dužni da djecu iz vrtića preuzmu u 12.00, saopšteno je iz Sindikata obrazovanja, nauke i kulture Srpske.

Radnici banjalučkih vrtića apeluju na razumijevanje, podršku i strpljenje.

Izjave za medije planirane su u 12.30 časova ispred vrtića "Plavi čuperak".

Zaposleni u banjalučkom Centru za predškolsko vaspitanje i obrazovanje su sredinom juna održali mirne proteste, kao i štrajk upozorenja u julu i septembru, zahtijevajući povećanje plata za 20 odsto.

U okviru ovog centra rade 33 vrtića.