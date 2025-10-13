logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Zaposleni u banjalučkim vrtićima sutra stupaju u generalni štrajk

Zaposleni u banjalučkim vrtićima sutra stupaju u generalni štrajk

Autor N.D. Izvor mondo.ba
0

Zaposleni u banjalučkom Centru za predškolsko vaspitanje i obrazovanje sutra će stupiti u generalni štrajk, jer raniji zahtjevi sindikalne organizacije ove ustanove nisu ispunjeni.

shutterstock_1723482655.jpg Izvor: Shutterstock

Banjalučki vrtići će raditi od 6.30 do 12.00 časova, a roditelji su dužni da djecu iz vrtića preuzmu u 12.00, saopšteno je iz Sindikata obrazovanja, nauke i kulture Srpske.

Radnici banjalučkih vrtića apeluju na razumijevanje, podršku i strpljenje.

Izjave za medije planirane su u 12.30 časova ispred vrtića "Plavi čuperak".

Zaposleni u banjalučkom Centru za predškolsko vaspitanje i obrazovanje su sredinom juna održali mirne proteste, kao i štrajk upozorenja u julu i septembru, zahtijevajući povećanje plata za 20 odsto.

U okviru ovog centra rade 33 vrtića.

Možda će vas zanimati

Tagovi

vrtići štrajk Banjaluka Centar za predškolsko vaspitanje i obrazovanje

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ