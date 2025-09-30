Savić – Banjac: Ponudili smo vaspitačima povećanje plata od 15 odsto

Gradski menadžer Mirna Savić-Banjac je izjavila da je Grad Banjaluka uložio nadljudske napore i vaspitačima ponudio povećanje plata od 15 odsto, uprkos zahtjevu sindikata za uvećanjem od 20 odsto.

Ona je pozvala je predstavnike sindikata na kompromis, naglašavajući da je to maksimum što je Grad u ovom trenutku mogao da ponudi.

Komentarišući novi štrajk vaspitača, Savić-Banjac je istakla da svaki roditelj i građanin Banjaluke mora razumjeti da Grad trenutno nema prihoda i da je budžet "na svaki mogući način oštećen".

"Naša jasna poruka je da stojimo uz vaspitače i da smatramo da su oni izuzetno važni za naš grad", rekla je Savić – Banjac i dodala kako je Grad mnogo toga uradio u prethodnom periodu za ovu gradsku ustanovu.

"To smo nekoliko puta pokazali u prethodom periodu i to kroz povećanje od 250 KM neto tokom mandata gradonačelnika Stanivukovića, kroz potpisivanje kolektivnog ugovora, kolektivni godišnji odmor, dakle, sve su to stvari koje 20 godina niko nije uradio za vaspitače. Mi smo to uradili i sada kadu su tražili 20 odsto uvećanje, mi smo uspjeli da nađemo način za uvećanje od 15 odsto i smatram da je to izuzetno kvalitetna ponuda u smislu da je svaki pregovor kompromis i da svaka sindikalna borba mora da se odvija, ali je kompromis neophodan da se dođe do reziltata", kazala je ona.

Poručila je kako je gradska administracija pružila kompromis te da su dokazali da mogu da urade dosta toga.

"Takođe, tražimo od suprotne strane, dakle naših partnera i pregovarača da još jednom preispitaju odluku i da shvate u kakvoj situaciji se nalazi Grad i da je ova ponuda od 150 KM bila u ovom trenutku i više nego dovoljna. Ovo uvećanje se odnosi na period za narednih par mjeseci uz uvjeravanja da, ako smo sada, u ovoj situaciji pokazali dobru volju, da ćemo svi zajedno raditi na tome da se obezbijede prihodi, jer ako se traže rashodi za koje nema opravdanja u prihodima, to je onda zaista nešto što se po zakonu i ne smije, a sa druge strane nije ni logino ni moguće. Upravo zato tražimo da bduemo partneri, kao što i jesmo, naglašavajući da sindikalna borba treba da se odvija i da ima težinu, ali ona mora da se usmjeri na pravu stranu, a to je da se obezbijede prihodi kako bi sva povećanja bila stalna", zaključila je Savić – Banjac.

Podsjećamo, zaposleni u Centru za predškolsko vaspitanje i obrazovanje Banjaluka jutros su na jedan sat obustavili rad, zahtijevajući povećanje plata za 20 odsto.

Predsjednica Sindikalne organizacije Centra za predškolsko obrazovanje i vaspitanje Slađana Mišić rekla je danas da su zaposleni u ovoj ustanovi spremni za radikalnije mjere, ukoliko im u narednih deset dana nadležni ne odgovore na zahtjeve za povećanje plata.

