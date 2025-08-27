Stanivuković: Cijena vrtića mora da poskupi, nije mijenjana godinama

Cijene boravka u javnim vrtićima u Banjaluci moraju da poskupe, izjavio je gradonačelnik Draško Stanivuković tokom izlaganja na vanrednoj sjednici Skupštine grada.
On je istakao da je poskupljenje neophodno, jer se cijena od 165 KM, koliko trenutno iznosi boravak u javnim vrtićima, nije mijenjala godinama.
"Nije u redu da cijena u javnim vrtićima ostaje 165 KM dok se ništa ne mijenja. To mora da poskupi", rekao je Stanivuković.
Gradonačelnik je govorio i o subvencijama za djecu koja zbog manjka mjesta pohađaju privatne vrtiće, te o izjednačavanju prava djece u javnim i privatnim vrtićima. Rješenje za to, koje je ranije predložila njegova saradnica Adrijana Basara, načelnica Odjeljenja za porodicu i demografiju, jeste povećanje cijena u javnim vrtićima, uz subvencije za porodice kojima je potrebna pomoć.
(Mondo)