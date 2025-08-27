logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Stanivuković: Cijena vrtića mora da poskupi, nije mijenjana godinama

Stanivuković: Cijena vrtića mora da poskupi, nije mijenjana godinama

Autor Dušan Volaš
0

Cijene boravka u javnim vrtićima u Banjaluci moraju da poskupe, izjavio je gradonačelnik Draško Stanivuković tokom izlaganja na vanrednoj sjednici Skupštine grada.

3.jpg Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

On je istakao da je poskupljenje neophodno, jer se cijena od 165 KM, koliko trenutno iznosi boravak u javnim vrtićima, nije mijenjala godinama.

"Nije u redu da cijena u javnim vrtićima ostaje 165 KM dok se ništa ne mijenja. To mora da poskupi", rekao je Stanivuković.

Gradonačelnik je govorio i o subvencijama za djecu koja zbog manjka mjesta pohađaju privatne vrtiće, te o izjednačavanju prava djece u javnim i privatnim vrtićima. Rješenje za to, koje je ranije predložila njegova saradnica Adrijana Basara, načelnica Odjeljenja za porodicu i demografiju, jeste povećanje cijena u javnim vrtićima, uz subvencije za porodice kojima je potrebna pomoć.

(Mondo)

Možda će vas zanimati

Tagovi

vrtići Skupština grada Banjaluka Draško Stanivuković

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ