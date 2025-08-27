Stanivuković: Cijena vrtića mora da poskupi, nije mijenjana godinama

Cijene boravka u javnim vrtićima u Banjaluci moraju da poskupe, izjavio je gradonačelnik Draško Stanivuković tokom izlaganja na vanrednoj sjednici Skupštine grada.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

On je istakao da je poskupljenje neophodno, jer se cijena od 165 KM, koliko trenutno iznosi boravak u javnim vrtićima, nije mijenjala godinama.

"Nije u redu da cijena u javnim vrtićima ostaje 165 KM dok se ništa ne mijenja. To mora da poskupi", rekao je Stanivuković.

Gradonačelnik je govorio i o subvencijama za djecu koja zbog manjka mjesta pohađaju privatne vrtiće, te o izjednačavanju prava djece u javnim i privatnim vrtićima. Rješenje za to, koje je ranije predložila njegova saradnica Adrijana Basara, načelnica Odjeljenja za porodicu i demografiju, jeste povećanje cijena u javnim vrtićima, uz subvencije za porodice kojima je potrebna pomoć.

(Mondo)