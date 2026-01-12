logo
"Tramp se ne boji upotrebe sile, oni to najbolje znaju“: Bijela kuća o rastućoj napetosti u Iranu

"Tramp se ne boji upotrebe sile, oni to najbolje znaju": Bijela kuća o rastućoj napetosti u Iranu

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
Portparolka Bijele kuće Karolin Livit poručila je da predsjednik SAD Donald Tramp razmatra sve opcije prema Iranu i da se ne boji upotrebe vojne sile, ali da je pregovarački pristup uvijek prva opcija.

Bijela kuća o rastućoj napetosti u Iranu Izvor: Lucas Parker/Blue Mist Film Studios/Shutterstock

Portparolka Bijele kuće Karolin Livit poručila je da je predsjednik SADDonald Tramp "pokazao da se ne boji koristiti vojne opcije", kada to smatra nužnim.

Tramp razmatra sve opcije prema Iranu

"Mislim da je jedna stvar u kojoj je predsjednik Tramp jako dobar to što uvijek drži sve opcije na stolu, a vazdušni napadi bili bi jedna od mnogih, mnogih opcija koje su na stolu", rekla je Livit novinarima.

Dodala je da je "pregovarački pristup uvijek prva opcija" za Trampa, prenosi Index.

"Predsjednik vam je sinoć svima rekao da se ono što javno čujete od iranskog režima u velikoj mjeri razlikuje od poruka koje administracija privatno prima. On je pokazao da se ne boji koristiti vojne opcije ako i kada to smatra potrebnim, a niko to ne zna bolje od Irana", zaključila je.

(Mondo.rs)

Tagovi

Iran Donald Tramp

