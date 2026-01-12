Pao snijeg u Grčkoj: Otkazane škole i obustavljen saobraćaj na popularnim ostrvima širom zemlje (Foto)

Pao snijeg u Grčkoj.

Izvor: Sakis MITROLIDIS / AFP / Profimedia

Pao snijeg širom Grčke, javlja "Prototema. Zbog intenzivnih padavina, na ostrvima poput Krita je veći dio saobraćaja skroz obustavljen.

Snijeg je u toku prethodne noći pao na poluostrvu Halkidiki i na ostrvima Limnos, Lezbos, Hios, Sparodi, na Eviji i Kritu. Nastava u mnogim školama je takođe obustavljena i izvodi se putem interneta gdje god je moguće.

Temperatura jeste u plusu, ali i dalje ima dosta snijega. Novi snježni talas, prema najavama grčkih meteorologa, očekuje se večeras.

Palo je dosta snijega širom zemlje. Mnogi putevi su zavejani zbog čega se stanovništvu savjetuje da ne izlaze nepripremljeni iz kuće, naročito ako idu na put automobilom.

Pogledajte fotografije snijega u Grčkoj

(Mondo.rs)