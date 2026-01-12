Predsjedništvo BiH jednoglasno: Iskoristiti sva pravna i diplomatska sredstva u slučaju Trgovske gore

Predsjedništvo BiH zaključilo je na današnjoj sjednici u Sarajevu da BiH u slučaju Trgovske gore treba da iskoristi sva raspoloživa pravna i diplomatska sredstva kako bi zaštitila svoje građane i teritoriju od potencijalnih dugoročnih i nepovratnih posljedica.

Izvor: Predsjedništvo BiH

Razmatrajući Informaciju o aktivnosti institucija BiH na svim nivoima vlasti u vezi s namjerom Hrvatske da odlaže radioaktivni otpad na lokaciji Trgovska gora, Predsjedništvo je ocijenilo da je aktivna uloga Parlamentarne skupštine BiH ključna za demokratski legitimitet, institucionalnu snagu i jedinstven odgovor BiH na ovo pitanje.

Predsjedništvo je primilo na znanje Nacrt strategije zašite pravnog interesa BiH u vezi s pitanjima odlaganja radioaktivnog otpada i istrošenog nuklearnog goriva na lokaciji Trgovske gore, koji je izradio Pravni tim po nalogu Savjeta ministara, kao i dosadašnje aktivnosti institucija BiH u vezi s postupcima Hrvatske.

Ocijenjeno je da se radi o važnom dokumentu kojim se obezbjeđuju usklađene i koordinisane aktivnosti svih nivoa vlasti u BiH radi zaštite interesa BiH i njenih građana.

Od Savjeta ministara Predsjedništvo zahtijeva da hitno razmotri i usvoji navedenu strategiju, te da naloži nadležnim ministarstvima i drugim institucijama da aktiviraju mehanizme predviđene međunarodnim konvencijama, posebno Espoo konvencijom o procjeni utjicaja na okolinu, odnosno životnu sredinu u prekograničnm kontekstu i Arhušku konvenciju o učešću građana u ovim pitanjima.

Ministarstvo spoljne trgovine i ekonomskih odnosa u Savjetu ministara zaduženo je da bez odgađanja, u saradnji sa entitetima, kantonima i lokalnim zajednicama, izradi i objedini stručne analize o potencijalnim posljedicama odlaganja nuklearnog otpada na lokaciji Trgovska gora po životnu sredinu.

Predsjedništvo je zadužilo Ministarstvo inostranih poslova u Savjetu ministara da preduzme aktivnosti na informisanju međunarodnih institucija i javnosti o potencijalnim štetnim posljedicama odlaganja nuklearnog otpada na lokaciji Trgovske gore.

Jednim od zaključaka Predsjedništva Pravobranilaštvo BiH pozvano je da se aktivno uključi u praćenje situacije u vezi sa slučajem Trgovska gora, te da razmotri preduzimanje svih neophodnih pravnih i drugih mjera, uključujući i pokretanje međunarodnog spora, arbitraže ili druge pravne postupake protiv Hrvatske u vezi s konkretnim slučajem.

Od Savjeta ministara zatraženo je da o preduzetim mjerama redovno informiše Predsjedništvo BiH, Parlamentarnu skupštinu BiH i javnost u skladu s razvojem situacije i međunarodnim procesima u vezi sa navedenim pitanjem.

Sve zaključke u vezi sa pitanjem Trgovske gore Predsjedništvo BiH je usvojilo jednoglasno.

Predsjedništvo BiH donijelo je više odluka u vezi sa međunarodnim sporazumima u kojima je BiH jedna od strana, te utvrdilo listu kandidata za izbor sudije u ime BiH u Evropskom sudu za ljudska prava u Strazburu.

(Srna)