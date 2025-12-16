logo
Cvijanovićeva traži da Predsjedništvo BiH razmatra odluku hrvatskog Sabora o Trgovskoj gori

Autor Nikolina Damjanić Izvor SRNA
0

Kabinet srpskog člana Predsjedništva BiH Željke Cvijanović već je preduzeo određene aktivnosti nakon odluke hrvatskog Sabora o izgradnji nuklearnog odlagališta na lokalitetu Trgovske gore, izjavio je šef Kabineta Dušan Petrović.

Sjednica Predsjedništva BiH o Trgovskoj gori Izvor: MONDO/Vedran Ševčuk

Na pitanje šta namjerava Predsjedništvo BiH da preduzme nakon ove odluke Sabora, Petrović je rekao da će Kabinet srpskog člana Predsjedništva zatražiti od predsjedavajućeg Predsjedništva Željka Komšića da se ova tačka stavi na dnevni red i razmatra na prvoj narednoj sjednici Predsjedništva.

"Kabinet srpskog člana Predsjedništva nema nikakvu dilemu u vezi sa ovim pitanjem https://mondo.ba/Info/Politika/a1434050/Vipotnik-Porucili-smo-Hrvatskoj-da-radioaktivni-otpad-odlaze-na-Sljemenu-blize-je-Krskom.htmli ako ne postoji drugi način spremni smo i da tužimo Hrvatsku i nadamo se da ćemo za to imati saglasnost druga dva člana Predsjedništva", naglasio je Petrović.

"Ne bavimo se ovim prvi put i do sada smo radili na ovom pitanju, pripremali smo ovu tačku, a nakon jučerašnje odluke Sabora, tražimo da se o njoj raspravlja i na narednoj sjednici Predsjedništva. Srpski član Predsjedništva očekuje od ove institucije da zauzme jasan stav, uključujući i onaj o pokretanju tužbe", istakao je Petrović.

Stoga smo, pojasnio je Petrović, prema instrukciji srpskog člana Predsjedništva Željke Cvijanović, u našem kabinetu pripremili zahtjev predsjedavajućem Komšiću da uvrsti ovu tačku na sljedeću sjednicu Predsjedništva BiH.

