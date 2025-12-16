logo
Vipotnik: Poručili smo Hrvatskoj da radioaktivni otpad odlaže na Sljemenu, bliže je Krškom

Autor Brankica Spasenić
0

Ministar za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske Bojan Vipotnik kazao je danas da Vlada RS nije iznenađena usvajanjem Zakona o odlaganju radioaktivnog otpada na lokaciji Trgovska Gora u Saboru Hrvatske.

Nuklearni otpad Izvor: MONDO

„Ovaj lokalitet je odabran politički bez konsultovanja struke, nauke i prava. Nije nas začudilo. Ali prateći tok rasprave i u konačnici glasanje, evidentno je da je veliki broj saborskih zastupnika bio protiv. To pokazuje da je i Hrvatska duboko podijeljenja o ovoj problematici“, kazao je Vipotnik.

Naglasio je da su u više navrata hrvatskim zvaničnicima izražavali jasno protivljenje odlaganju radioaktivnog otpada na Trgovskoj Gori, ali da su svaki put dobijali uvjeravanja da je to „bezbjedno“.

„Poručili smo da, ako je tako sigurno, neka odlažu na Sljemenu, svakako je bliže elektrani Krško“, dodao je ministar.

Kazao je da je u završnoj fazi dostavljanje dokumentacije ESPO konvenciji u Ženevi u slučajuTrgovska gora, te da je formirana delegacija.

„U martu 2026. godine nas očekuje sučeljavanje sa hrvatskom stranom“, istakao je Vipotnik.

