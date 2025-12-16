Vukanović tvrdi da je avion RS "E7SMS" letio za Rim, Kipar i Frankfurt - odgovorio mu Minić: Lažete najstrašnije

Šef Kluba poslanika Za pravdu i red Nebojša Vukanović danas je u Nardonoj skupštini RS iznio podatke o letu aviona model "Cessna" registarskih oznaka „E7SMS“ za Rim, Frankfurt i Kipar, a tvrdi da je sporni avion u vlasništvu Vlade Srpke.

Izvor: Screenshot/Youtube/TheVladimirHD

Dodao je da iz Vlade RS „obmanjuju javnost“, negirajući sporne letove početkom decembra, ali mu je premijer RS Savo Minić odgovorio da „laže i sinuje“.

„Zašto obmanjujete javnost. Avion je 5. i 7 decembra letio za Rim, Kipar, Frankfurt. Ko koristi avone Vlade RS? Zbog čega je novi avion na popravci šest mjeseci“, upitao je Vukanović.

Minić je naveo da je predmetni avion prodan prije četiri i po godine.

„Lažete najstrašnije. Avion „E7SMS“ je prodan 26. maja 2021. godine i nije u vlasništvu Vlade Republike Srpske sve ove godine. Jedini avion Vlade se nalazi na popravci. Sva ova priča je najobičniji spin i laž. Provjerite, a do tada ćemo napraviti postupak koji ćete morati dokazati. To što vas prenose federalni mediji i neki ovdje na tome prave priču, je najobičnija laž“, istakao je Minić.

Vukanović je potom prokomentarisao da je avion spomenutih registarskih oznaka registrovan u Vazduhoplovnom servisu RS, te ga doveo u vezu sa direktorom ovog servisa.