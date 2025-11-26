NSRS usvojila drugi rebalans budžeta, Vidović: Preživjeli smo najteže, pred Srpskom su bolji dani

Poslanici Narodne skupštine Republike Srpske usvojili su danas, po hitnom postupku, drugi rebalans budžeta za 2025. godinu.

Izvor: Srna/Milenko Šukalo

Predviđeno je uvećanje od 260 miliona KM u odnosu na prvi rebalans iz juna ove godine, i iznosi šest milijardi i 750 miliona KM.

Ministarka finansija RS Zora Vidović je u završnoj riječi navela da se rebalans pravi po šemi koja postoji već 30 godina i koji je na nivou evropskih standarda knjigovodstva, te da ništa nije "sakriveno" kako to tvrde neki opozicioni poslanici.

Kazala je i da su uložena velika sredstva u zdravstvo i da građani to vide, da su izgrađene mnoge bolnice, nabavljena nova oprema i da se trenutno radi na bolnici u Prijedoru.

Istakla je i da se veliki dio zaduženja za zdravstvo odnosi na izmirenje obaveza prema zaposlenima u ovom sektoru.

Odgovarala je i na kritike opozicije tokom rasprave o ovoj tački današnjeg dnevnog reda i komentarisala zaduženja RS prema međunarodnim finansijskim institucijama.

"Ne postoji ni u jednoj zemlji da se za svako zaduženje za budžet poziva skupština. To nije ni praktično ni efikasno. Svaka zemlja u okruženju ima takav zakon", rekla je Vidović.

Izrazila je optimizam za period koji slijedi, te najavila da će već u decembru predložiti budžet Republike Srpske za narednu godinu.

"Primijetili smo, nakon ukidanja sankcija, izuzetan odnos svih onih koji do sada nisu htjeli ni da razgovaraju sa nama. U 2024. godini nijedna domaća banka iz RS nije smjela dati budžetu ni jednu marku. Sada je sasvim nešto drugo. Imala sam najmanje pet posjeta stranih fondova koji nude finansiranje, ne samo budžetu nego i za projekte.

Mislim da će Republika Srpska iduće godine imati šansu da pokrene lanac investicija i povećanje BDP-a, te bolji standard za sve građane. Preživjeli smo najteže, pred nama su mnogo bolji dani", kazala je Vidović.

Poslanici skuštine Republike Srpske danas usvojili i zakon o izmjenama Zakona o izvršenju Budžeta Republike Srpske za 2025. godinu, po hitnom postupku, kao i izmjene Odluke o dugoročnom zaduživanju RS za ovu. godinu.