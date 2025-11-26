Premijer RS Savo Minić o izborima za predsjednika RS: Siniša Karan je imao bolji rezultat od Donalda Trampa

Premijer Republike Srpske Savo Minić komentarisao je danas u Narodnoj skupštini RS, gdje se inače raspravlja o rebalansu budžeta, rezultate prijevremenih izbora za predsjednika RS, posebno njegovog stranačkog kolege iz SNSD-a Siniše Karana.
„Donald Tramp je pobijedio Kamalu Haris, za koliko procenata? Za dosta manje nego što je Siniša Karan pobijedio Branka Blanušu. Tako da je Karan imao dosta bolji rezultat u odnosu na Trampa“, rekao je Minić.
Odgovarajući tokom skupštinske rasprave na optužbe opiozicije o neregularnostima izbora, Minić je rekao da su se svi članovi biračkih odbora potpisali na zapisnike.
„U 19.03 sati smo počeli dobijati izvještaje“, dodao je Minić
Minić je reagovao i na optužbe iz PDP-a u vezi sa dešavanjima u Skupštini grada Banjaluka i blokadama oko gradskog budžeta.
„Ni vi niste ništa podržali iz ove Vlade RS niti ste glasali za rebalans budžeta Republike. Samo sjedite tu i kritikujete. Nemojte samo kritikovati, to me počinje nervirati. Jeste li uputili ijedan dopis da dođete kod mene, osim što preko Facebooka, Twittera i onih gluposti nešto pišete“, kazao je Minić.