Premijer RS Savo Minić o izborima za predsjednika RS: Siniša Karan je imao bolji rezultat od Donalda Trampa

Premijer Republike Srpske Savo Minić komentarisao je danas u Narodnoj skupštini RS, gdje se inače raspravlja o rebalansu budžeta, rezultate prijevremenih izbora za predsjednika RS, posebno njegovog stranačkog kolege iz SNSD-a Siniše Karana.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

„Donald Tramp je pobijedio Kamalu Haris, za koliko procenata? Za dosta manje nego što je Siniša Karan pobijedio Branka Blanušu. Tako da je Karan imao dosta bolji rezultat u odnosu na Trampa“, rekao je Minić.

Odgovarajući tokom skupštinske rasprave na optužbe opiozicije o neregularnostima izbora, Minić je rekao da su se svi članovi biračkih odbora potpisali na zapisnike.

„U 19.03 sati smo počeli dobijati izvještaje“, dodao je Minić

Minić je reagovao i na optužbe iz PDP-a u vezi sa dešavanjima u Skupštini grada Banjaluka i blokadama oko gradskog budžeta.

„Ni vi niste ništa podržali iz ove Vlade RS niti ste glasali za rebalans budžeta Republike. Samo sjedite tu i kritikujete. Nemojte samo kritikovati, to me počinje nervirati. Jeste li uputili ijedan dopis da dođete kod mene, osim što preko Facebooka, Twittera i onih gluposti nešto pišete“, kazao je Minić.