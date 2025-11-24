SDS: SNSD loše rezultate nadomešćuje prekrajanjem rezultata u Doboju, Zvorniku i Laktašima

Srpska demokratska stranka (SDS) oglasila se saopštenjem u kojem se navodi da njihovi pravni timovi analiziraju izborni proces u Doboju, Zvoorniku i Laktašima.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

"Kao što smo već objavili u izbornoj noći, stvarni pobjednik ovih predsjedničkih izbora je Branko Blanuša. Mi ćemo iskoristiti sva pravna i institucionalna sredstva da ovu pobjedu i volju naroda odbranimo", navode iz SDS-a.

Ponovo tvrde da će se vanredni predsjednički izbori okončati onda kada se glasanje u Doboju, Zvoorniku i Laktašima ponovi.

"Režim koristi ove gradove kao rezervoare glasove pomoću kojih manipuliše ukupnim rezultatima izbora. Svoje loše rezultate u mjestima poput Teslića, Bijeljine, Banjaluke, Istočnog Sarajeva, Prijedora, Modriče, Šamca, Lopara, Prnjavora i drugih, režim nadomešćuje prekrajanjem rezultata u Doboju, Zvorniku i Laktašima. Koliko god glasova da zafali, SNSD-ovi šerifi će ih stvoriti u ovim gradovima. Ovim je režim, još jedanput, kao i nebrojeno mnogo puta do sada, duboko ponizio građane Republike Srpske i obesmislio njihovo pravo da biraju u kakvoj će zemlji živjeti i utiču na vlastitu budućnost", navedeno je u saopštenju.

Iz SDS-a dodaju da je 23. novembar 2025. godine važan dan za Republiku Srpsku, jer je, kako ističu, "označio početak kraja Milorada Dodika i SNSD-a".

"Da su i oni toga itekako svjesni, govore lica samoproglašenih pobjednika izbora i zaključane i zatamnjene prostorije ove 'stranke' širom Republike Srpske u noći izbora", ističu iz SDS-a.

Na kraju zaključuju da će detalje i "konkretne primjere izbornog inženjeringa" predstaviti na konferenciji za medije u srijedu, 26. novembra.

Odgovarajući na tvrdnje opozicije da izborni proces još nije završen, predsjednik SNSD-a Milorad Dodik izjavio je ranije danas da neće biti ponavljanja izbora. "Za nas su izbori završeni i tačka", rekao je on na na konferenciji za medije.

Podsjetimo, preliminarni, nezvanični i nekompletni rezultati Centralne izborne komisije (CIK) BiH, nakon obrade skoro 100 odsto biračkih mjesta, pokazuju da je kandidat SNSD-a, Siniša Karan, u prednosti na prijevremenim izborima za predsjednika Republike Srpske, dok je razlika u odnosu na drugoplasiranog kandidata SDS-a minimalna.

Nakon obrađenih 99,72 odsto biračkih mjesta, Siniša Karan je osvojio 217.638 glasova, što čini 50,31 odsto ukupno važećih glasova. Njegov glavni rival, Branko Blanuša iz SDS-a, nalazi se odmah iza sa 209.207 glasova, odnosno 48,36 odsto podrške birača. Prednost Karana iznosi približno 8.431 glas.