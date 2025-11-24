logo
SDS: SNSD loše rezultate nadomešćuje prekrajanjem rezultata u Doboju, Zvorniku i Laktašima 4

SDS: SNSD loše rezultate nadomešćuje prekrajanjem rezultata u Doboju, Zvorniku i Laktašima

Autor Dušan Volaš Izvor mondo.ba
4

Srpska demokratska stranka (SDS) oglasila se saopštenjem u kojem se navodi da njihovi pravni timovi analiziraju izborni proces u Doboju, Zvoorniku i Laktašima.

SDS: SNSD loše rezultate nadomešćuje prekrajanjem rezultata u Doboju, Zvorniku i Laktašima Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

"Kao što smo već objavili u izbornoj noći, stvarni pobjednik ovih predsjedničkih izbora je Branko Blanuša. Mi ćemo iskoristiti sva pravna i institucionalna sredstva da ovu pobjedu i volju naroda odbranimo", navode iz SDS-a.

Ponovo tvrde da će se vanredni predsjednički izbori okončati onda kada se glasanje u Doboju, Zvoorniku i Laktašima ponovi.

"Režim koristi ove gradove kao rezervoare glasove pomoću kojih manipuliše ukupnim rezultatima izbora. Svoje loše rezultate u mjestima poput Teslića, Bijeljine, Banjaluke, Istočnog Sarajeva, Prijedora, Modriče, Šamca, Lopara, Prnjavora i drugih, režim nadomešćuje prekrajanjem rezultata u Doboju, Zvorniku i Laktašima. Koliko god glasova da zafali, SNSD-ovi šerifi će ih stvoriti u ovim gradovima. Ovim je režim, još jedanput, kao i nebrojeno mnogo puta do sada, duboko ponizio građane Republike Srpske i obesmislio njihovo pravo da biraju u kakvoj će zemlji živjeti i utiču na vlastitu budućnost", navedeno je u saopštenju.

Iz SDS-a dodaju da je 23. novembar 2025. godine važan dan za Republiku Srpsku, jer je, kako ističu, "označio početak kraja Milorada Dodika i SNSD-a".

"Da su i oni toga itekako svjesni, govore lica samoproglašenih pobjednika izbora i zaključane i zatamnjene prostorije ove 'stranke' širom Republike Srpske u noći izbora", ističu iz SDS-a.

Na kraju zaključuju da će detalje i "konkretne primjere izbornog inženjeringa" predstaviti na konferenciji za medije u srijedu, 26. novembra.

Odgovarajući na tvrdnje opozicije da izborni proces još nije završen, predsjednik SNSD-a Milorad Dodik izjavio je ranije danas da neće biti ponavljanja izbora. "Za nas su izbori završeni i tačka", rekao je on na na konferenciji za medije.

Podsjetimo, preliminarni, nezvanični i nekompletni rezultati Centralne izborne komisije (CIK) BiH, nakon obrade skoro 100 odsto biračkih mjesta, pokazuju da je kandidat SNSD-a, Siniša Karan, u prednosti na prijevremenim izborima za predsjednika Republike Srpske, dok je razlika u odnosu na drugoplasiranog kandidata SDS-a minimalna.

Nakon obrađenih 99,72 odsto biračkih mjesta, Siniša Karan je osvojio 217.638 glasova, što čini 50,31 odsto ukupno važećih glasova. Njegov glavni rival, Branko Blanuša iz SDS-a, nalazi se odmah iza sa 209.207 glasova, odnosno 48,36 odsto podrške birača. Prednost Karana iznosi približno 8.431 glas.

Nije Ruža

Kao Slavenka, Islamske vjeroispovijesti, koja trenutno ne živi u svojoj rodnoj Banjaluci, mogu iskreno tvrditi da nisam glasala ni za jedne ni za druge! G.Dodik je rekao da on nije predsjednik Muslimanima, što znači da ne želi moj glas. Opozicija nije rekla ništa, jer ni neočekuje moj glas. A ja ne volim da se petljam i biram drugim ljudima njihove predstavnike!

Hmm

@Nije Ruža Gospodjo, meni Slavenka ne zvuci kao ime zene islamske vjeroispovjesti. Mozda ste mislili da ste slavenka po etnickoj pripadnosti?

Darko

Sada je Blanusi i gubitnicima drugi kriv …kakva prljava igra

Ah

Sds isto tako u BL, Bijeljini, Teslić itd

