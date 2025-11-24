logo
Crnadak: Luđački se kralo, SNSD-ov Bermudski trougao donio 20.000 glasova razlike u korist Karana 5

Crnadak: Luđački se kralo, SNSD-ov Bermudski trougao donio 20.000 glasova razlike u korist Karana

Autor Nikolina Damjanić
5

Narodni poslanik PDP-a Igor Crnadak u objavi na Facebooku upozorio je na rezultate u „SNSD-ovom Bermudskom trouglu“ Doboj-Zvornik-Laktaši, ističući da je u ovim opštinama „nestala volja naroda Republike Srpske da prekine vladavinu SNSD-a“.

8.jpg Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Prema njegovim riječima, dok je Branko Blanuša u cijeloj RS imao prednost od oko 8.000 glasova, u ove tri opštine SNSD je ostvario ukupnu prednost od oko 20.000 glasova, što je šest hiljada više nego na prethodnim izborima, iako je broj glasova u ovim zajednicama pao za oko 22.000.

Crnadak je u svojoj objavi naglasio da je, u poređenju sa izborima 2022. godine i trkom Dodik-Trivić, situacija u Doboj-Zvornik-Laktašima drastično drugačija. U Doboju je razlika u korist SNSD-a iznosila 8.892 glasa na ukupno 23.542 birača, dok je u Zvorniku razlika bila 6.260 glasova na 19.396 birača, a u Laktašima 4.884 glasa na 15.561 birača.

Crnadak je istakao da, prema njegovom mišljenju, „juče je luđački krao SNSD jer je osjetio da je gotovo“ i da građani ne smiju „pognuti glavu i dozvoliti da lopovluk i drskost pobijede poštenje i pristojnost“.

"Kad je u strahu, čovjek radi neke stvari nekontrolisano. Baš se zato juče luđački kralo, jer je SNSD osjetio da je gotovo", naveo je Crnadak.

Zbog toga je ponovio zahtjev SDS-a da se izbori u Doboj, Zvornik i Laktašima ponove, navodeći da postoje ozbiljne nepravilnosti u ovim opštinama i da izborni proces nije bio fer.

Iz SDS-a su sinoć najavili ulaganje žalbi i zahtjev za ponovnim održavanjem izbora u Doboju, Zvorniku i Laktašima, navodeći da postoje ozbiljne nepravilnosti i da je izborni proces u ovim zajednicama bio sporan.

Komentari 5

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Sabina

Da li je moguce da narod RS nije poslusao savjet Rame Isaka i glasao za promjene. Bice ovo tuzan dan za ćaršiju.

Xixi

Ko gubi ima pravo da se ljuti. Narod treba biti zahvalan sto nisu ovi britanski poltroni docepali se vlasti

Bob Rock

Vječiti gubitnik, stalno nešto kuka...

Pa

Onda neka se ponovi i Prijedor, Banjaluka i Bijeljina jer to ne odgovara SNSD-u. Zasto je posteno da se izgubi u BL sa 15 hiljada razlike ali je kradja kad se izgubi u Zvorniku sa 5000 razlike?

Ah ah

Kao vi ste poštenjačine

