Crnadak: Luđački se kralo, SNSD-ov Bermudski trougao donio 20.000 glasova razlike u korist Karana

Narodni poslanik PDP-a Igor Crnadak u objavi na Facebooku upozorio je na rezultate u „SNSD-ovom Bermudskom trouglu“ Doboj-Zvornik-Laktaši, ističući da je u ovim opštinama „nestala volja naroda Republike Srpske da prekine vladavinu SNSD-a“.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Prema njegovim riječima, dok je Branko Blanuša u cijeloj RS imao prednost od oko 8.000 glasova, u ove tri opštine SNSD je ostvario ukupnu prednost od oko 20.000 glasova, što je šest hiljada više nego na prethodnim izborima, iako je broj glasova u ovim zajednicama pao za oko 22.000.

Crnadak je u svojoj objavi naglasio da je, u poređenju sa izborima 2022. godine i trkom Dodik-Trivić, situacija u Doboj-Zvornik-Laktašima drastično drugačija. U Doboju je razlika u korist SNSD-a iznosila 8.892 glasa na ukupno 23.542 birača, dok je u Zvorniku razlika bila 6.260 glasova na 19.396 birača, a u Laktašima 4.884 glasa na 15.561 birača.

Crnadak je istakao da, prema njegovom mišljenju, „juče je luđački krao SNSD jer je osjetio da je gotovo“ i da građani ne smiju „pognuti glavu i dozvoliti da lopovluk i drskost pobijede poštenje i pristojnost“.

"Kad je u strahu, čovjek radi neke stvari nekontrolisano. Baš se zato juče luđački kralo, jer je SNSD osjetio da je gotovo", naveo je Crnadak.

Zbog toga je ponovio zahtjev SDS-a da se izbori u Doboj, Zvornik i Laktašima ponove, navodeći da postoje ozbiljne nepravilnosti u ovim opštinama i da izborni proces nije bio fer.

Iz SDS-a su sinoć najavili ulaganje žalbi i zahtjev za ponovnim održavanjem izbora u Doboju, Zvorniku i Laktašima, navodeći da postoje ozbiljne nepravilnosti i da je izborni proces u ovim zajednicama bio sporan.