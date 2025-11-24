Dohvatio mikrofon, pa zapjevao poznati hit: Pogledajte kako je Dodik slavio pobjedu Siniše Karana (Video)

Predsjednik SNSD-a, Milorad Dodik, sinoć je u Banjaluci proslavio pobjedu kandidata svoje stranke, Siniše Karana, pjevajući poznatu pjesmu "Samo tako, samo tako..."

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Predsjednik SNSD-a, Milorad Dodik, proslavio je pobjedu kandidata ove stranke, Siniše Karana, na prevremenim izborima za predsjednika Republike Srpske pjevajući.

Slavlje u SNSD-u trajalo je noćas do kasno u noć, a kolone vozila kretale su se ulicama Banjaluke uz sirene i trubljenje nakon objave prvih rezultata. Dodik je u jednom trenutku uzeo mikrofon i zapjevao "Samo tako, samo tako...", uz podršku okupljenih pristalica.

Милорад Додик никад веселији, издајник Вукановић никад тужнији!pic.twitter.com/XhlxnswOxx — Саша Шарчевић (@saarcevic2901)November 23, 2025

Prema preliminarnim podacima, Karan je pobijedio sa tri procenta glasova više u odnosu na najvećeg protivkandidata, Branka Blanušu iz SDS-a.

Jovan Kalaba, predsjednik Centralne izborne komisije (CIK) BiH, kasno u nedjelju saopštio je preliminarne i nekompletne rezultate, prema kojim je kandidat SNSD-a Siniša Karan osvojio 200.116 glasova (50,89 odsto), a kandidat SDS-a Branko Blanuša 188.010 glasova (47,81 odsto). Kalaba je rekao da su u pitanju glasovi sa 92 odsto biračkih mjesta.

Dragan Đokanović (Savez za novu politiku) osvojio je 1.684 glasa (0,43 odsto). Nikola Lazarević - Ekološka partija Republike Srpske ima 1.341 (0,34 odsto) glas.

Igor Gašević - nezavisni kandidat, osvojio je 1.172 glasa (0,30 odsto), a Slavko Dragičević - nezavisni kandidat 928 glasova (0,24 odsto).

Ranije u nedjelju uveče i izborni štab SNSD-a u Banjaluci, na čelu sa liderom te stranke Miloradom Dodikom, proglasio je pobjedu Karana.

S druge strane, Jovica Radulović, v.d. predsjednika SDS-a, rekao je da ne priznaju pobjedu Siniše Karana za predsjednika Republike Srpske. CIK će danas objaviti nove podatke.

(Mondo.rs)