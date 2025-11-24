logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Dohvatio mikrofon, pa zapjevao poznati hit: Pogledajte kako je Dodik slavio pobjedu Siniše Karana (Video) 4

Dohvatio mikrofon, pa zapjevao poznati hit: Pogledajte kako je Dodik slavio pobjedu Siniše Karana (Video)

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
4

Predsjednik SNSD-a, Milorad Dodik, sinoć je u Banjaluci proslavio pobjedu kandidata svoje stranke, Siniše Karana, pjevajući poznatu pjesmu "Samo tako, samo tako..."

Dodik zapjevao zbog pobjede na izborima Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Predsjednik SNSD-a, Milorad Dodik, proslavio je pobjedu kandidata ove stranke, Siniše Karana, na prevremenim izborima za predsjednika Republike Srpske pjevajući.

Slavlje u SNSD-u trajalo je noćas do kasno u noć, a kolone vozila kretale su se ulicama Banjaluke uz sirene i trubljenje nakon objave prvih rezultata. Dodik je u jednom trenutku uzeo mikrofon i zapjevao "Samo tako, samo tako...", uz podršku okupljenih pristalica.

Prema preliminarnim podacima, Karan je pobijedio sa tri procenta glasova više u odnosu na najvećeg protivkandidata, Branka Blanušu iz SDS-a.

Jovan Kalaba, predsjednik Centralne izborne komisije (CIK) BiH, kasno u nedjelju saopštio je preliminarne i nekompletne rezultate, prema kojim je kandidat SNSD-a Siniša Karan osvojio 200.116 glasova (50,89 odsto), a kandidat SDS-a Branko Blanuša 188.010 glasova (47,81 odsto). Kalaba je rekao da su u pitanju glasovi sa 92 odsto biračkih mjesta.

Dragan Đokanović (Savez za novu politiku) osvojio je 1.684 glasa (0,43 odsto). Nikola Lazarević - Ekološka partija Republike Srpske ima 1.341 (0,34 odsto) glas.

Igor Gašević - nezavisni kandidat, osvojio je 1.172 glasa (0,30 odsto), a Slavko Dragičević - nezavisni kandidat 928 glasova (0,24 odsto).

Ranije u nedjelju uveče i izborni štab SNSD-a u Banjaluci, na čelu sa liderom te stranke Miloradom Dodikom, proglasio je pobjedu Karana.

S druge strane, Jovica Radulović, v.d. predsjednika SDS-a, rekao je da ne priznaju pobjedu Siniše Karana za predsjednika Republike Srpske. CIK će danas objaviti nove podatke.

(Mondo.rs)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Milorad Dodik slavlje prijevremeni izbori izbori 2025.

Još iz INFO

Komentari 4

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Borik

Otpjevo si ti svoje

Jovan

Približio ti se profesor jako blizu i to bez mašinerije koju ti imaš. Pjevaš ti, al' od muke.

Ajde

@Jovan Ko pjeva zlo ne misli

Darko

Tooooo Mileeee

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ