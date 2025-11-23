SDS najavljuje prednost Blanuše, ali opozicija se ne okuplja: Samo Jelena Trivić u štabu

U izbornom štabu SDS-a večeras vlada napeta atmosfera dok se pristižu rezultati prijevremenih izbora za predsjednika Republike Srpske.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Na konferenciji za novinare održanoj prije više od sat vremena, SDS je saopštio da njihov kandidat, profesor Branko Blanuša, prema dosadašnjim podacima ima 17.000 glasova prednosti u odnosu na kandidata SNSD-a, Sinišu Karana.

Iako Blanušu zvanično podržavaju sve opozicione partije Lista za pravdu i red, Narodni front, PDP, Pokret Slobodna Srpska i organizacije unutar njega, uključujući i Pokret "Svojim putem" Igora Radojičića, većina lidera opozicije nije se pojavila u štabu SDS-a niti dala javnu podršku.

Iz SDS-a poručuju da "nemaju nikakvih informacija" o njihovom dolasku. Na novinarska pitanja odgovor je bio kratak: "Kasnije". Ipak, iako je prošlo više od sat vremena, opozicioni vrh se uglavnom nije pojavio.

U štab je nešto prije 22 sata stigla samo Jelena Trivić, predsjednica Narodnog fronta.

Gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković ranije se oglasio na društvenim mrežama, zahvaljujući građanima na, kako je naveo, 13.000 glasova prednosti koje Blanuša ima u Banjaluci, ali i dalje nije poznato da li će se pojaviti u štabu.

Istovremeno, iz SNSD-a stiže potpuno druga slika a 22 sata najavili su obraćanje lidera SNSD-a Milorada Dodika, koji, prema njihovim informacijama, treba da proglasi pobjedu njihovog kandidata Siniše Karana.

Uprkos tome, u SDS-u ostaju pri tvrdnji da trend pristiglih rezultata ide snažno u korist Blanuše, dok dvije strane već sada izlaze s oprečnim tvrdnjama o pobjedniku, iako zvanični rezultati još nisu objavljeni.