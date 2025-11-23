logo
Aplauzi u SNSD-u, Kovačević: Već sada možemo proglasiti pobjedu Siniše Karana 1

Aplauzi u SNSD-u, Kovačević: Već sada možemo proglasiti pobjedu Siniše Karana

Autor Brankica Spasenić
1

Prema podacima SNSD-a sa 95,6 odsto obrađenih biračkih mjesta, njihov kandidat Siniša Karan vodi sa oko 9.000 glasova u odnosu na protivkandidata Branka Blanušu.

Kovačević: Već sada možemo proglasiti pobjedu Siniše Karana Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

"Već sada mogu da kažem da smo ostvarili pobjedu", kazao je portparol SNSD-a Radovan Kovačević, nakon čega je uslijedio aplauz prisutnih članova stranke.

Najavio je da će se u 22 sata obratiti predsjednik SNSD-a Milorad Dodik i proglasiti "konačnu i definitvnu pobjedu" Karana.

Kovačević je još jednom apelovao na opoziciju da se "uozbilje i pogledaju istini u oči".

"Ovo je još jedan njihov izborni poraz u nizu", istakao je.

Međutim, dodao je da ni u SNSD-u nisu “prezadovoljni”.

"Pravi omjer snaga je mnogo veći ali smo imali problem sa velikim dijelom svog biračkog tijela koji nije htio da izađe na izbore koji su raspisani zbog Šmitovih odluka", kazao je i poručio da će konačna razlika u glasovima biti otprilike 15.000 u korist Karana.

