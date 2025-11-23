logo
Stanivuković: Blanuša pobijedio u Banjaluci sa 13.000 glasova razlike

vesna.jpg
Autor Vesna Kerkez Izvor mondo.ba
3

"Sa trenutno preko 13.000 razlike u glasovima, prof. dr Branko Blanuša odnio je dominantnu pobjedu u Banjaluci", objavio je na mrežama gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković.

stanivuković kaže da je karan pobijedio u banjaluci Izvor: Srna/Borislav Zdrinja

"Ovim smo pokazali da naš grad ostaje bastion opozicione borbe, najjači pokretač promjena i neosvojiva tvrđava za SNSD! Hvala mojim Banjalučanima, jer smo zajedno odbranili sve ono za šta smo se proteklih godina borili. Ovo je i dokaz da politike koje sprovodimo imaju veliku podršku naroda", dodao je.

Stanivuković kaže da su Banjalučani razumjeli poruke koje su im poslali.

"U nove pobjede idemo još odlučnije, snažnije i ujedinjeniji nego ikada. Nadam se ovakvom rezultatu i u drugim dijelovima Republike Srpske", naglasio je.

Darko

Bruka za Banju Luku gdje Blanusa pobijedi! Taj je samo radio za svoju stolicu i ulizivao se, osim toga je taj covjek bezbojan i naporan.

X men

@Darko Banjalucani su tako glasali, vrati se u svoju "domovinu"

Jaaa

Odspavaj, mali, čućemo te ujutru

