Nešković: Prikupljamo informacije sa terena, trendovi optimistični za Blanušu

Nešković: Prikupljamo informacije sa terena, trendovi optimistični za Blanušu

Autor Nikolina Damjanić
0

Želimir Nešković, član Predsjedništva SDS-a izjavio je danas da timovi stranke prikupljaju informacije sa terena u okviru prijevremenih izbora u Republici Srpskoj, ističući da preliminarni podaci izgledaju optimistično za kandidata opozicije Branka Blanušu.

Želimir Nešković, prvi rezultati prijevremenih izbora Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

"Naši timovi evidentiraju određene nepravilnosti na glasačkim mjestima, na koje smo već uputili prigovore. Naš pravni tim ih trenutno obrađuje“, rekao je Nešković.

Najviše prigovora, kako je naveo, zabilježeno je u Laktašima, gdje je jednoj glasačici navodno uskraćeno pravo glasa, dok je u pojedinim slučajevima glasano u ime srodnika koji trenutno žive u Francuskoj.

Ipak, prema Neškoviću, trend izlaznosti je manji u odnosu na prethodne godine, ali informacije sa terena, tvrdi, ukazuju na dobar rezultat za kandidata opozicije Branka Blanušu.

"U lokalnim zajednicama gdje imamo vlast, izlaznost i podrška našim kandidatima su na vrlo zadovoljavajućem nivou, što nam daje nadu za ostatak večeri", dodao je.

Nešković je naglasio da trenutno nema potrebe za objavljivanjem preciznih rezultata, ali je najavio da će za sat vremena stranka izaći s konkretnijim podacima, koji su, prema njegovim riječima, optimistični.

SDS Želimir Nešković Branko Blanuša prijevremeni izbori

