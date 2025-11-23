logo
Glasanje u Beogradu završeno: Na izbore za predsjednika RS izašlo 29,41 odsto upisanih birača

Autor Dušan Volaš Izvor SRNA
0

Na glasačkom mjestu u Ambasadi BiH u Beogradu danas je glasalo 29,41 odsto birača na prijevremenim izborima za predsjednika Republike Srpske, izjavio je Srni predsjednik biračkog odbora Oliver Mićić.

Glasanje u Beogradu završeno: Na izbore za predsjednika RS izašlo 29,41 odsto upisanih birača Izvor: Mondo/Slaven Petković

Glasačko mjesto u Ambasadi je zatvoreno u 19.00 časova, a Mićić je istakao da je izborni dan prošao bez ikakvih problema.

Mićić je rekao da će biračka komisija sastaviti zapisnik, a glasovi neće biti brojani u Ambasadi nego će biti stavljeni u vreće, zapečaćeni i poslati u Ministarstvo inostranih poslova u Savjetu ministara, odakle će se na brojanje proslijediti Centralnoj izbornoj komisiji BiH.

Na biračkom spisku za ovo glasačko mjesto bilo je registrovano 68 osoba.

