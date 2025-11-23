logo
Koalicija "Pod lupom": Do 15 časova zabilježene 24 teže izborne nepravilnosti, izlaznost 26 posto

Koalicija "Pod lupom": Do 15 časova zabilježene 24 teže izborne nepravilnosti, izlaznost 26 posto

vesna.jpg
Autor Vesna Kerkez Izvor mondo.ba
0

Koalicija „Pod lupom“ objavila je najnovije nalaze posmatranja izbornog dana, koji obuhvataju tok glasanja, izlaznost i zabilježene nepravilnosti do 15.00 časova. Prema njihovim podacima, do tog trenutka uočeno je ukupno 24 teža oblika izbornih nepravilnosti.

Izborne nepravilnosti i izlaznost do 15 časova Izvor: Srna

Najčešće zabilježeni problemi odnosili su se na manjak izbornog materijala na pojedinim biračkim mjestima (6), zatim na kršenje izborne tišine (5), zabranu posmatranja izbora (2) i nezakonitu objavu rezultata ispitivanja javnog mnijenja (2).

Posmatrači su uočili i biračka mjesta bez spiska članova biračkih odbora (2), kao i pritiske na birače (3).

Evidentirani su i slučajevi fotografisanja na biračkom mjestu (2), nepoštivanja procedura prilikom izdavanja glasačkih listića (1) te evidentiranja birača koji izlaze na glasanje (1).

Pored težih nepravilnosti, zabilježen je i niz problema koji se, kako ističu, tradicionalno ponavljaju iz izbornog ciklusa u ciklus. Porodično glasanje identifikovano je na 32,9 posto biračkih mjesta, dok je vraćanje birača koji nisu na Izvodu iz Centralne baze podataka zabilježeno u rasponu od 1 do 10 slučajeva na 30,9 posto biračkih mjesta, te više od 10 slučajeva na 0,9 posto biračkih mjesta.

Među ponavljajućim neregularnostima su i glasanje bez dokaza o potrebnoj pomoći (26,6 posto), pomoć većem broju birača pri glasanju u kabini (15,6 posto) te glasanje bez provjere identifikacionih dokumenata (2,5 posto).

Posmatrači Koalicije uložili su ukupno tri primjedbe na rad biračkih odbora. Do sada je Koalicija "Pod lupom" podnijela sedam inicijativa CIK-u za postupanje po službenoj dužnosti u vezi sa izbornim nepravilnostima, kao i tri prigovora lokalnim izbornim komisijama. U jednom slučaju, u Brčko distriktu BiH, bili su primorani pozvati policiju zbog dojave o zastrašivanju birača.

Izlaznost do 15 časova

Prema prikupljenim podacima, izlaznost na prijevremenim izborima do 15.00 časova iznosila je 26 posto, uz marginu statističke greške od +/- 1,02 posto. Za poređenje, na Opštim izborima 2022. godine u Republici Srpskoj izlaznost do 15.00 časova bila je 39 posto.

Iz Koalicije poručuju da svaka prijava nepravilnosti doprinosi fer i transparentnijem izbornom procesu.

"Pozivamo sve građane i građanke da, ukoliko primijete bilo kakvo odstupanje od pravila, to odmah prijave putem besplatne linije 080 05 05 05 ili preko društvenih mreža", saopštili su iz Koalicije „Pod lupom“.

Naredna konferencija za medije biće održana u 22.00 časa u Hotelu Holiday u Sarajevu, gdje će Koalicija predstaviti podatke o procesu glasanja do zatvaranja biračkih mjesta u 19.00 časova, brojanju glasova, izlaznosti, izbornim nepravilnostima do 21.30 časova, kao i preliminarne rezultate izbora.

