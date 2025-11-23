Otkazan dolazak Kristijana Šmita u Bijeljinu

Iz Gradske izborne komisije Grada Bijeljina potvrdili su da je otkazan ranije najavljen dolazak Kristijana Šmita u Bijeljinu.
Kako saznaje Info Bijeljina, umjesto Šmita dolazi njegov zamjenik.
Visoki predstavnik u BiH, kojeg vlasti Srpske ne priznaju, Krisitijan Šmit trebao je danas, u izbornom danu i povodom izbora, posjetiti Bijeljinu i tom prilikom obići jedno biračko mjesto.
U Republici Srpskoj danas se održavaju prijevremeni izbori za predsjednika, a sve o izbornom danu pratite UŽIVO na našem portalu.
(Mondo)