logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Otkazan dolazak Kristijana Šmita u Bijeljinu

Otkazan dolazak Kristijana Šmita u Bijeljinu

Autor Dragana Božić Izvor InfoBijeljina
0

Iz Gradske izborne komisije Grada Bijeljina potvrdili su da je otkazan ranije najavljen dolazak Kristijana Šmita u Bijeljinu.

profimedia-0827344075.jpg Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Kako saznaje Info Bijeljina, umjesto Šmita dolazi njegov zamjenik.

Visoki predstavnik u BiH, kojeg vlasti Srpske ne priznaju, Krisitijan Šmit trebao je danas, u izbornom danu i povodom izbora, posjetiti Bijeljinu i tom prilikom obići jedno biračko mjesto.

U Republici Srpskoj danas se održavaju prijevremeni izbori za predsjednika, a sve o izbornom danu pratite UŽIVO na našem portalu.

(Mondo)

Možda će vas zanimati

Tagovi

prijevremeni izbori izbori 2025. Kristijan Šmit

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ