Otkazan dolazak Kristijana Šmita u Bijeljinu

Iz Gradske izborne komisije Grada Bijeljina potvrdili su da je otkazan ranije najavljen dolazak Kristijana Šmita u Bijeljinu.

Kako saznaje Info Bijeljina, umjesto Šmita dolazi njegov zamjenik.

Visoki predstavnik u BiH, kojeg vlasti Srpske ne priznaju, Krisitijan Šmit trebao je danas, u izbornom danu i povodom izbora, posjetiti Bijeljinu i tom prilikom obići jedno biračko mjesto.

U Republici Srpskoj danas se održavaju prijevremeni izbori za predsjednika, a sve o izbornom danu pratite UŽIVO na našem portalu.

