Podaci o izlaznosti do 11 časova: Najveći odziv birača u Istočnom Drvaru

Na prijevremenim izborima u Republici Srpskoj do 11 časova na redovnim biračkim mjestima glasalo je 121.432 birača ili 9,76 odsto, saopštila je Centralna izborna komisija BiH.

Na prijevremenim izborima za predsjednika Republike Srpske jutros do 11.00 časova zabilježena je umjerena izlaznost birača širom lokalnih zajednica, pokazuju podaci opštinskih i gradskih izbornih komisija.

Glasanje na većini biračkih mjesta protiče mirno, uz manja kašnjenja u pojedinim planinskim područjima zbog vremenskih neprilika.

Na području Banjaluke do 11.00 časova na prijevremenim predsjedničkim izborima u Republici Srpskoj glasalo je 11,61 odsto birača, što je za oko osam odsto manje u odnosu na izbore 2022. godine, rekao je Srni predsjednik Gradske izborne komisije Dubravko Malinić.

Predsjednik Opštinske izborne komisije Kneževo Budimir Dukić potvrdio je da se do jednog biračkog mjesta od ukupno 20 ne može doći zbog velikih snježnih smetova, pa se glasanje tu neće održati danas.

„Glasanje će na tom biračkom mjestu biti sprovedeno naknadno, u roku od sedam do 15 dana. Čekamo odluku Centralne izborne komisije“, izjavio je Dukić. U ovoj opštini do 11.00 časova glasalo je 8,08 odsto birača.

U Jezеru je do 11.00 časova glasalo 137 birača, odnosno 12,1 odsto upisanih u birački spisak, dok je Mrkonjić Gradu svoje biračko pravo u istom periodu iskoristilo 1.759 građana, što čini 10,22 odsto ukupnog broja upisanih birača, rekao je predsjednik OIK-a Slobodan Rajković.

U Zvorniku je do 11.00 časova glasalo 4.932 birača, odnosno 9,31 odsto od ukupno 53.204 upisanih birača, dok je na svih 87 biračkih mjesta proces glasanja stabilan.

U Sokocu je do 11.00 časova glasalo 11,16 odsto od 10.394 birača, dok je u Kozarskoj Dubici izlaznost iznosila 9,29 odsto, odnosno 2.102 birača.

Na području Kalinovika do 11.00 časova glasalo je 157 birača ili 9,26 odsto, a sva biračka mjesta, uključujući ona kasnije otvorena zbog snijega, sada rade uredno.

U Doboju je izlaznost 14 odsto, dok je u Stanarima glasalo 8,6, a u Petrovu 10,3 odsto birača.

U Bileći je do 11.00 časova glasalo 11,96 odsto birača, dok izlaznost u Srebrenici iznosi 5,6 odsto.

U Šekovićima je glasalo 726 birača ili 9,74 odsto, u Osmacima 9 odsto, a u Prnjavoru 6,21 odsto ili 2.444 birača.

U osnovnoj izbornoj jedinici Krupa na Uni glasalo je 5,14 odsto birača, dok je u Prijedoru izlaznost 6,89 odsto. Najveća izlaznost u Prijedoru zabilježena je u Gornjoj Omarskoj – preko 13 procenata.

U Trnovu je glasalo 16,36 odsto birača, u Istočnom Drvaru oko 24 odsto, što je zasad jedna od najviših izlaznosti u Republici Srpskoj.

U Novom Goraždu glasalo je 15 odsto birača, u Bratuncu 5,71 odsto, a u Istočnom Mostaru oko 10 odsto.

Na području Lopara izlaznost je 13,95 odsto, dok je u Han Pijesku glasalo 17,49 odsto birača.

U Ugljeviku je do 11.00 časova glasalo 11,13 odsto birača, u Višegradu 14,94 odsto, dok je u Nevesinju izlaznost 6,97 odsto. U Nevesinju su dva biračka mjesta otvorena uz manja kašnjenja zbog lošeg vremena.

U Novom Gradu glasalo je 2.525 birača ili 9,84 odsto upisanih u birački spisak.

U Kostajnici je na birališta izašlo 546 građana, odnosno 11,15 odsto biračkog tijela, dok je u Srpcu izlaznost iznosila oko 13 odsto, što predstavlja 2.247 birača.

U Trebinju je zabilježena jedna od većih izlaznosti – 15,11 odsto birača, a glasanje protiče uredno na svim biračkim mjestima.

Slična izlaznost bilježi se i u Laktašima, gdje je do 11.00 časova glasalo 15 odsto od ukupno 33.626 registrovanih birača.

Na području Gradiške izlaznost je iznosila 8,7 odsto, odnosno 4.834 birača od ukupno 55.065 upisanih.

U Foči je svoje biračko pravo do 11.00 časova iskoristilo 10 odsto birača – 1.661 od 16.241 registrovanih.

U Čelincu je pravo glasa iskoristilo oko 11 odsto od 15.382 birača, dok je u Tesliću izlaznost sedam odsto. U Tesliću je prijavljeno i da osam biračkih mjesta još nema struju, ali se proces glasanja odvija uz alternativna rješenja.

U Vlasenici je glasalo 13,32 odsto birača, potvrdila je predsjednik OIK-a Sanja Ristić.

U Rudom je do 11.00 časova glasalo 6,9 odsto birača od 8.020 upisanih u birački spisak, dok je u Bijeljini na prijevremenim predsjedničkim izborima do sada glasalo 10,3 odsto birača.

Na području Berkovića su do 11.00 časova glasala 222 birača ili 14 odsto od ukupno upisanih u birački spisak.

Prema najnovijim podacima, u Ribniku je glasalo 677 birača ili 11,40 odsto. U Ljubinju je izlaznost 10,46 odsto, odnosno 315 birača, a glasanje protiče bez problema.

Na 126 biračkih mjesta u Brčkom do 11.00 časova glasalo je 2.197 građana, što je 7,18 odsto od ukupno 30.527 upisanih birača, dok je u Gacku danas do 11.00 časova glasalo 868 birača ili 11,16 odsto.

U Šipovu je do 11.00 časova glaslao 856 glasača ili 8,29 odsto, a na biračkom mjestu u opštini Kupres u Republici Srpskoj do 12.00 časova glasalo je 10 odsto od 303 birača.

Prijevremeni izbori za predsjednika Republike Srpske protiču mirno u većini opština, a naredni presjek izlaznosti očekuje se u poslijepodnevnim časovima.

