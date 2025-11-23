Šmit najavio obilazak biračkog mjesta u Bijeljini (VIDEO)

Visoki predstavnik u BiH, Kristijan Šmit, kojeg vlasti u Srpskoj ne priznaju, najavio je obilazak jednog biračkog mjesta u Republici Srpskoj, tačnije u Bijeljini.

Izvor: OHR

Dijana Savić Božić, predsjednik Gradske izborne komisije u Bijeljini potvrdila je za RTRS da je Šmit najavio dolazak.

"Gospodin Kristijan Šmit je najavljen od strane Centralne izborne komisije BiH i obići će jedno biračko mjesto na području ove izborne jedinice", rekla je Savić Božić.

Kako je navela, njegov dolazak najavljen je iz Centralne izborne komisije BiH.

Podsjećamo, u Srpskoj se danas održavaju prijevremeni predsjednički izbori, a u Bijeljini pravo glasa ima 111.679 građana, a na terenu je više od 600 posmatrača.

(Mondo)