logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Šmit najavio obilazak biračkog mjesta u Bijeljini (VIDEO)

Šmit najavio obilazak biračkog mjesta u Bijeljini (VIDEO)

Autor Dragana Božić Izvor RTRS
0

Visoki predstavnik u BiH, Kristijan Šmit, kojeg vlasti u Srpskoj ne priznaju, najavio je obilazak jednog biračkog mjesta u Republici Srpskoj, tačnije u Bijeljini.

OHRPR-19122023-HR-press01.jpg Izvor: OHR

Dijana Savić Božić, predsjednik Gradske izborne komisije u Bijeljini potvrdila je za RTRS da je Šmit najavio dolazak.

"Gospodin Kristijan Šmit je najavljen od strane Centralne izborne komisije BiH i obići će jedno biračko mjesto na području ove izborne jedinice", rekla je Savić Božić.

Kako je navela, njegov dolazak najavljen je iz Centralne izborne komisije BiH.

Podsjećamo, u Srpskoj se danas održavaju prijevremeni predsjednički izbori, a u Bijeljini pravo glasa ima 111.679 građana, a na terenu je više od 600 posmatrača.

(Mondo)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Kristijan Šmit Bijeljina izbori 2025. prijevremeni izbori

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ