Počela predizborna tišina uoči prijevremenih izbora u Srpskoj

Autor Nikolina Damjanić
Predizborna tišina uoči prijevremenih predsjedničkih izbora u Republici Srpskoj počinje jutros u 7.00 časova i trajaće sve do zatvaranja biračkih mjesta na dan glasanja.

Lokalni izbori 2024 BiH Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Tokom ovog perioda zabranjena je svaka politička propaganda, medijsko predstavljanje kandidata, kao i javno pozivanje birača da glasaju za određene političke subjekte.

Prijevremeni izbori za predsjednika Republike Srpske biće održani u nedjelju, 23. novembra, a u trci se nalazi šest kandidata: 

Siniša Karan (SNSD), Branko Blanuša (SDS), Dragan Đokanović (Savez za novu politiku), Nikola Lazarević (Ekološka partija Srpske), Igor Gašević (nezavisni kandidat) i Slavko Dragičević (nezavisni kandidat).

Prema podacima Centralne izborne komisije, u centralnom biračkom spisku za ove prijevremene predsjedničke izbore nalazi se 1.264.364 birača koji imaju pravo glasa.

Biračka mjesta biće otvorena na dan izbora u skladu s utvrđenim izbornim pravilima, a prvi rezultati očekuju se nakon završetka izbornog procesa i okončanja predizborne tišine.

