Radojičić: "Vlasti je vrijeme isteklo, nedjelja je dan za promjene"

Zamjenik predsjednika Pokreta Sigurna Srpska Igor Radojičić izjavio je da je "svakom građaninu jasno da ova vlast mora otići", navodeći da je afera sa snimkom iz kabineta direktora UKC-a samo jedan od simptoma dubokih problema u sistemu.

Izvor: Pokret Sigurna Srpska

"Ne smijemo dozvoliti da nam se ponovi Ugljevik, niti da se dalje urušava javno dobro. Bolnice treba da budu mjesto efikasnog liječenja, a ne scenografija za afere. Predsjednik Republike mora biti čovjek koji okuplja, spaja i vraća povjerenje u institucije", rekao je Radojičić.

Prema njegovim riječima, javni sektor je "doveden na rub propasti", a institucijama se, kako tvrdi, ne upravlja stručno ni odgovorno, zbog čega je, kaže, krajnji trenutak za promjene.

Pozvao je građane da u nedjelju masovno izađu na izbore.

"U nedjelju, 23. novembra, počinju promjene. Svaki glas je važan. Da bismo vratili normalnost i sigurnost, da bismo dobili predsjednika koji će povezivati, a ne dijeliti — izađite i glasajte za Branka Blanušu. To je naš izbor i naš put u bolju Srpsku", poručio je Radojičić, koji je i predsjednik NP Svojim putem.