Radojičić: "Vlasti je vrijeme isteklo, nedjelja je dan za promjene" 1

Radojičić: "Vlasti je vrijeme isteklo, nedjelja je dan za promjene"

vesna.jpg
Autor Vesna Kerkez
1

Zamjenik predsjednika Pokreta Sigurna Srpska Igor Radojičić izjavio je da je "svakom građaninu jasno da ova vlast mora otići", navodeći da je afera sa snimkom iz kabineta direktora UKC-a samo jedan od simptoma dubokih problema u sistemu.

Igor Radojičić, Branko Blanuša Izvor: Pokret Sigurna Srpska

"Ne smijemo dozvoliti da nam se ponovi Ugljevik, niti da se dalje urušava javno dobro. Bolnice treba da budu mjesto efikasnog liječenja, a ne scenografija za afere. Predsjednik Republike mora biti čovjek koji okuplja, spaja i vraća povjerenje u institucije", rekao je Radojičić.

Prema njegovim riječima, javni sektor je "doveden na rub propasti", a institucijama se, kako tvrdi, ne upravlja stručno ni odgovorno, zbog čega je, kaže, krajnji trenutak za promjene.

Pozvao je građane da u nedjelju masovno izađu na izbore.

"U nedjelju, 23. novembra, počinju promjene. Svaki glas je važan. Da bismo vratili normalnost i sigurnost, da bismo dobili predsjednika koji će povezivati, a ne dijeliti — izađite i glasajte za Branka Blanušu. To je naš izbor i naš put u bolju Srpsku", poručio je Radojičić, koji je i predsjednik NP Svojim putem.

Igor Radojičić Branko Blanuša prijevremeni izbori izbori 2025.

8. Xy

Pa ti si godinama profitirao u toj vlasti. Kad jednom odeš ne vraćaj se u politiku. Ili je nestalo para za lagodan život na visokoj nozi?

