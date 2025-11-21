Koalicija "Pod lupom": Zabilježeno 50 izbornih nepravilnosti uoči prijevremenih izbora u Srpskoj

Koalicija "Pod lupom" saopštila je da je od početka građanske, nestranačke posmatračke misije Prijevremenih izbora za predsjednika Republike Srpske zabilježila ukupno 50 izbornih nepravilnosti.

Izvor: Koalicija "Pod lupom"

Najveći broj odnosi se na preuranjenu izbornu kampanju – čak 23 slučaja.

Među ostalim nepravilnostima evidentirani su i: propusti u radu lokalnih izbornih komisija (10), nepravilnosti u radu medija (4), dezinformacije u kampanji (4), zloupotreba djece u političke svrhe (4), zloupotreba javnih resursa (2), govor mržnje (1), nepravilnosti pri formiranju biračkih odbora (1) i ostale nepravilnosti (1).

Prema podacima Koalicije, do sada su identifikovana dva politička subjekta koja krše pravila, i to SDS (55,6%) i SNSD (44,4%).

Kampanja pod snažnim uticajem SDS-a i SNSD-a

Iako je učešće na izborima ovjereno za šest političkih subjekata, Koalicija navodi da su izbornu kampanju u potpunosti oblikovali SDS i SNSD, čiji narativi dominiraju javnim prostorom. Kampanje karakterišu emotivne poruke, zapaljiva retorika i međusobne diskreditacije, dok jasna programska rješenja izostaju.

Obe partije koriste narativ ugroženosti Republike Srpske, ali iz različitih pravaca: SDS govori o "unutrašnjim zloupotrebama", dok SNSD ističe prijetnje koje, prema njihovim tvrdnjama, dolaze iz međunarodne zajednice i od drugih naroda u BiH. Posebno zabrinjava, navode iz Koalicije, upotreba govora mržnje, što ocjenjuju kao odraz nerazvijene političke kulture i niskog nivoa demokratskih standarda.

Zabrinjavaju zloupotrebe djece i prikriveni skupovi

Koalicija upozorava i na ponovljene slučajeve zloupotrebe djece u političke svrhe, iako je takvo postupanje izričito zabranjeno Izbornim zakonom BiH. Sankcije za ove prekršaje i dalje su izuzetno rijetke.

Poseban problem predstavlja i zloupotreba zakonske odredbe koja dopušta interne skupove statutarnih tijela stranaka. Politički subjekti, kako navode, koriste ovo pravilo za prikrivene predizborne aktivnosti, što predstavlja oblik preuranjene kampanje.

Prijave CIK-u i neujednačeno sankcionisanje

Na osnovu dosadašnjih nalaza, Koalicija "Pod lupom" je uputila 25 prijava Centralnoj izbornoj komisiji. CIK je dosad izrekao tri sankcije u ukupnom iznosu od 47.000 KM.

Koalicija upozorava da i dalje postoji ozbiljan nedostatak dosljednosti i ujednačenosti u tumačenju i sankcionisanju nepravilnosti, zbog čega sistem, kako navode, „nema odvraćajući efekat“. Pozvali su nadležne institucije da u potpunosti primijene preporuke o blagovremenom i adekvatnom procesuiranju svih prekršaja.

450 posmatrača na terenu na izborni dan

Za izborni dan, Koalicija je najavila angažman oko 450 posmatrača i posmatračica, koji će pratiti proces na skoro svakom petom biračkom mjestu u Republici Srpskoj. Posmatrači će nadgledati sve faze – od otvaranja birališta, procesa glasanja i zatvaranja, do brojanja i pakovanja materijala.

Naglašeno je da će sve nepravilnosti biti odmah prijavljene nadležnim institucijama kako bi se osiguralo poštovanje zakona.

Poziv građanima i političkim subjektima

Koalicija je pozvala građane i građanke da iskoriste svoje biračko pravo i prijave sve nepravilnosti na besplatan broj 080 05 05 05 ili putem društvenih mreža Koalicije "Pod lupom".

Politički subjekti pozvani su da poštuju izborna pravila, da na izborni dan ne pribjegavaju nedozvoljenim radnjama i da ispoštuju predstojeću izbornu šutnju. Koalicija je poručila da će na sve uočene nepravilnosti reagovati odmah i u skladu sa procedurama.