Vanredno i u Foči: Traže od HE "Mratinje" da hitno ugase agregate

Vanredna situacija proglašena je i u Foči zbog opasnosti od plavljenja Donjeg Polja, do čega bi moglo doći ukoliko Hidroelektrana "Mratinje" na rijeci Pivi hitno ne ugasi agregate, saopšteno je iz Opštinskog štaba za vanredne situacije.

Izvor: Aleksandra Janković - Srna

Šef Opštinskog štaba za vanredne situacije Milan Vukadinović rekao je poslije sjednice kriznog štaba da je njegova dužnost da štiti živote građana, imovinu, privredu i resurse.

"Apelujem i hitno tražim da HE `Mratinje` isključe agregate koji bi potencijalno mogli nanijeti nemjerljivu štetu po ljudske živote i privredu opštine Foča", istakao je Vukadinović.

On je dodao da u suprotnom ovu lokalnu zajednicu čeka veoma teška situacija, a da su ugrožene i opštine nizvodno od Foče, te da će hitno uputiti dopise svim nadležnim u Srpskoj i Crnoj Gori.

Kiša ne staje već treći dan, sve rijeke su nabujale, a najveća opasnost je od Drine koja na ušću sa Ćehotinom vraća tu rijeku uzvodno i prijeti da potopi naselje Donje Polje.

Ugroženo je i područje nizvodno od Drine prema Jošanici.

Vukadinović istakao je da je situacija alarmantna i da je voda već prodrla u mašinsko postrojenje Akva parka "Ušće".

Upozorio je da najveći problem prave agregati HE "Mratinje", koji su prije nekoliko sati ponovo počeli da rade. Trenutno su, kako je rekao, u pogonu tri agregata.

Vukadinović je zatražio od "Elektroprivrede Republike Srpske" i resornog ministarstva da hitno preduzmu odgovarajuće korake, odnosno da pokušaju da sa "Elektroprivredom Crne Gore" i rukovodstvom "Mratinja" kompenzuju električnu energiju, da hidroelektrana ugasi bar dva agregata, da ne bi došli u situaciju iz 2010. godine kada je pola Foče bilo pod vodom.

Obilne padavine, prvo snijeg, a potom kiša, dovele su do kolapsa elektromreže na području opštine Foča i već treći dan bez struje je gotovo kompletno seosko područje.

Vukadinović je istakao da fočanska "Elektrodistribucija" čini nadljudske napore da osposobi mrežu, ali da to ne mogu sami uraditi bez pomoći drugih elektroprivrednih preduzeća u Srpskoj.

Rukovodilac Radne jedinice "Elektrodistribucije" u Foči Milenko Pljevaljčić kaže da je situacija katastrofalna, da se ovako nešto se nije desilo u posljednjih 15 godina, jer svim pravcima ima veoma mnogo problema.

"Snijeg je kidao vodove, drveće je padalo sa udaljenosti između 25 i 30 metara od trase niskonaponske i srednjenaponske mreže i trenutno većina prigradskih područja nema urednu isporuku električne energije", rekao je Pljevaljčić.

Najveći problem je, dodao je, što je u svim radnim jedinicima koje pokriva "Elektrodistribucija" Pale slična situacija.

Na terenu je, već treći dan danonoćno angažovano devet radnika radne jedinice u Foči.

"Nemoguće je do svakog potrošača doći. Apelujem na upravu `Elektroprivrede`, na matično preduzeće, da nam obezbijedi pomoć iz drugih elektrodistributivnih preduzeća koja nisu pogođena ovakvim nevremenom", rekao je Pljevaljčić.

Dodatni problem za građane Foče je neispravna voda iz gradskog vodovoda, koja se zbog obilnih padavina zamutila.