Stanje u Foči stabilno: Hitroelektrana na Pivi gasi agregate

Komandant štaba za vanredne situacije opštine Foča Milan Vukadinović istakao je da je stanje u ovom trenutno poprilično stabilno.

Izvor: RTRS

„Mogu da kažem da je stanje poprilično stabilno u ovom trenutku. Zaista imali smo jednu dobru koordinaciju sa kabinetom premijera i samim premijerom gospodinom Savom Minićem i zaista smo na tome zahvalni“, dodao je on.

Ističe da je Republička uprava civilne zaštite odradila svoj dio posla u ovom dijelu, te da je siguran će u večernjim satima imati već smanjenje dotoka iz pravca HE "Piva", odnosno iz pravca Mratinja, objavio je RTRS.

„Prema mojim informacijama koje trenutno posjedujem, kapaciti će se smanjati za jednu trećinu protoka kroz turbine, odnosno agregate HE. U 12 časova agregati se gase u potpunosti. Nadamo se da će i janjavati padavine i da ćemo imati, mirniju noć“, ističe Vukadinović.

Na području opštine Foča danas je proglašeno vanredno stanje zbog velikog povećanja nivoa rijeka Ćehotine i Drine i prekida u snabdijevanju strujom.

Najviše strahovanje uz obilnu kišu koja neprestano pada, zadavala je Hidroelektrana "Mratinje" na Pivi u Crnoj Gori, koja je prema saznanjima Opštinskog štaba za vanredne situacije danas radila s tri agregata i koja su ispuštala velike količine vode koje je povećavala nivo Drine.

Iz Ministarstvo energetike i Elektroprivredu Srpske uputili su zato poziv da s kolegama u Crnoj Gori pod hitno dogovore da se obustavi ili smanji proizvodnja, prije nego se dogodi katastrofa.

(Mondo)