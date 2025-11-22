logo
MUP RS: Otvorene lokacije za lične dokumente zbog izbora, na snazi zabrane saobraćaja za teretna vozila

MUP RS: Otvorene lokacije za lične dokumente zbog izbora, na snazi zabrane saobraćaja za teretna vozila

Autor Nikolina Damjanić Izvor SRNA
0

Ministarstvo unutrašnjih poslova RS obavijestilo je građane da će za vikend raditi lokacije za izdavanje ličnih dokumenata povodom sutrašnjih prijevremenih izbora, kao i o zabranama saobraćaja za teretna vozila i prevoza eksplozivnih materija, naoružanja i vojne opreme.

18375535.jpg Izvor: MUP RS

Lokacije za izdavanje ličnih dokumenata MUP-a danas će raditi od 7.00 do 15.00 časova, a sutra 7.00 do 19.00 časova.

Građanima su na raspolaganju referati ličnih karata, prebivališta, boravišta i JMB, uključujući i akviziciju.

Radi preduzimanja bezbjednosnih mjera i radnji povodom održavanja prijevremenih izbora za predsjednika Republike Srpske od ponoći na snagu stupa naredba o zabrani saobraćaja za teretna vozila iznad 3,5 tona ukupne mase na svim javnim putevima u Republici Srpskoj.

Zabrana će trajati do 6.00 časova u ponedjeljak 24. novembra.

Takođe tokom sutrašnjeg dana, od ponoći, na snazi je naredba o zabrani prevoza eksplozivnih materija i naoružanja i vojne opreme u drumskom saobraćaju na području Republike Srpske, osim za prevoz pirotehničkih sredstava za izvođenje najavljenih vatrometa.

Ministarstvo u sjedištu, policijske uprave i policijske stanice, za ovaj period neće izdavati odobrenja za prevoz eksplozivnih materija i naoružanja i vojne opreme. 

