MUP RS: Otvorene lokacije za lične dokumente zbog izbora, na snazi zabrane saobraćaja za teretna vozila

Ministarstvo unutrašnjih poslova RS obavijestilo je građane da će za vikend raditi lokacije za izdavanje ličnih dokumenata povodom sutrašnjih prijevremenih izbora, kao i o zabranama saobraćaja za teretna vozila i prevoza eksplozivnih materija, naoružanja i vojne opreme.

Izvor: MUP RS

Lokacije za izdavanje ličnih dokumenata MUP-a danas će raditi od 7.00 do 15.00 časova, a sutra 7.00 do 19.00 časova.

Građanima su na raspolaganju referati ličnih karata, prebivališta, boravišta i JMB, uključujući i akviziciju.

Radi preduzimanja bezbjednosnih mjera i radnji povodom održavanja prijevremenih izbora za predsjednika Republike Srpske od ponoći na snagu stupa naredba o zabrani saobraćaja za teretna vozila iznad 3,5 tona ukupne mase na svim javnim putevima u Republici Srpskoj.

Zabrana će trajati do 6.00 časova u ponedjeljak 24. novembra.

Takođe tokom sutrašnjeg dana, od ponoći, na snazi je naredba o zabrani prevoza eksplozivnih materija i naoružanja i vojne opreme u drumskom saobraćaju na području Republike Srpske, osim za prevoz pirotehničkih sredstava za izvođenje najavljenih vatrometa.

Ministarstvo u sjedištu, policijske uprave i policijske stanice, za ovaj period neće izdavati odobrenja za prevoz eksplozivnih materija i naoružanja i vojne opreme.