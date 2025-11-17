Nema radara od 35 miliona: MUP RS povukao sporni tender, Stanivuković tvrdi pod pritiskom javnosti

Ministar unutrašnjih poslova RS Željko Budimir poništio je tender za nabavku radarskih uređaja vrijednih 35 miliona KM zbog tehničkih nejasnoća u dokumentaciji. Istovremeno, Draško Stanivuković tvrdi da je odluka donesena pod pritiskom javnosti.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

MUP Republike Srpske saopštio je da je postupak javne nabavke poništen jer je neophodno preciznije definisati tehničke karakteristike opreme i analizirati kompatibilnost radara sa postojećim sistemima.

U odluci se navodi da je veliki broj pitanja potencijalnih ponuđača ukazao na to da tenderska dokumentacija sadrži nejasnoće, te da je za nastavak postupka potrebna detaljna revizija.

Podsjećamo, tender je raspisan 25. avgusta, dok je Siniša Karan bio ministar u tehničkom mandatu.

Stanivuković: “Ušteđeno 35 miliona, propala je pljačka”

Predsjednik Pokreta Sigurna Srpska Draško Stanivuković je ispred PU Banjaluka izveo performans na kojem je simbolično prikazao radare, ugalj i cigle “Monumenta”, tvrdeći da vlast pokušava da progura brojne sporne poslove. Inače, Stanivuković je prije nekoliko dana putem svojih društvenih mreža upozorio javnost na ovaj tender, pitajući kako je moguće da se u cijenu jednog radara „sakriju dvije kuće ili stana za život porodica“ i kritikujući muk i tišinu vrha MUP-a i Vlade RS oko ovog milionskog posla.

„Ovo je pobjeda građana. Samo sedam dana nas je dijelilo od plaćanja ovih radara. Danas ministar Budimir odustaje od tendera i time je ušteđeno 35 miliona KM“, rekao je on.

Stanivuković je podsjetio da je sporni postupak raspisan dok je Karan bio u tehničkom mandatu, istakavši da on treba da objasni zbog čega se išlo u nabavku „najskupljih radara na Balkanu“.

Подигли смо пехар ПОБЈЕДЕ!

Повукли су спорну јавну набавку за радаре, али КРИМИНАЛ који остаје иза овога не могу повући.



Желим да поздравим одлуку министра Будимира да повуче криминалну набавку свог претходника Карана.

Ово је још један доказ да притисак јавности може уродити…pic.twitter.com/hsat7q6MHQ — Драшко Станивуковић (@Stanivukovic_D)November 17, 2025

Prema javnim informacijama, tender je bio skrojen tako da odgovara samo jednoj firmi MMS CODE iz Banjaluke, koja je već ranije od MUP-a dobila posao vrijedan više od 10 miliona KM.

Novosadska kompanija „Telix“ također je osporavala dokumentaciju, tvrdeći da je propisana samo jedna tehnologija mjerenja (LIDAR), čime su isključena mnoga druga tehnološka rješenja i potencijalni ponuđači.

Tvrdnje o favorizovanju jedne firme

Kako je ranije objavio CAPITAL, posao vrijedan 35 miliona KM, pogoduje samo jednoj firmi, i to MMS CODE, a radari su, kako navode, bili nekoliko puta skuplji u odnosu na slične proizvode na tržištu.

MMS CODE je odranije poznat javnosti u poslovima sa MUP-om RS, takođe u poslu nabavke radara, tačnije, 2019. godine, kada su za taj posao od MUP-a dobili više od deset miliona maraka.

Tender za nabavku stacionarnih radara raspisan je 25. avgusta, a na portalu javnih nabavki BiH, 7. oktobra je objavljeno obavještenje o nabavci.

Na tender se žalila firma Telix iz Novog Sada, navevši da se u tenderskoj dokumentaciji navodi isključivo jedna tehnologija mjerenja – LIDAR, čime se praktično isključuju svi drugi potencijalni ponuđači koji koriste radarsku tehnologiju za mjerenje brzine.

Iz MUP RS su negirali te tvrdnje, ali je Capital favorizovanje jedne firme našao u detalju iz tenderske dokumentaacije koji kaže da je "prije puštanja u rad potrebno izvršiti verifikaciju radarskog uređaja od strane ovlaštene institucije", a da je jedina firma koja ima tipsko odobrenje Instituta za mjeriteljstvo BiH za verifikaciju uređaja koji se traže– MMS CODE.

Ministarstvo je najavilo da će, nakon dodatnih analiza, ponovo raspisati javnu nabavku, ali uz jasnije tehničke kriterijume.