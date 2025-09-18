Banjalučki odbornici traže obustavu tendera za javnu rasvjetu od 35 miliona KM

Skupština grada Banjaluka na današnjoj vanrednoj sjednici usvojila je pet zaključaka kojima se traži obustava tendera za rekonstrukciju javne rasvjete vrijednog 35 miliona KM, jer je štetan i favorizuje samo jednu kompaniju.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Skupština je na vanrednom zasjedanju konstatovala da je gradonačelnik raspisao javnu nabavku u iznosu od 35 miliona KM suprotno idejnom projektu i tehno-ekonomskoj analizi koju je izgradila Gradska uprava u iznosu od 13.392.168 KM.

"Skupština grada smatra da je gradonačelnik zloupotrijebio ovlaštenja dobijena za sprovođenje javne nabavke, te se rukovodstvo Skupštine obavezuje da svu dokumentaciju u vezi sa provođenjem javne nabavke za izgradnju javne rasvjete dostavi nadležnom tužilaštvu", jedan je od zaključaka.

U zaključcima je navedeno i da Skupština grada smatra da se javna nabavka sprovodi netransparentno i tendenziozno favorizujući jednu kompaniju na štetu domaćih kompanija i budžeta grada.

Od gradonačelnika se traži da u pisanoj formi u roku od sedam dana dostavi odgovore na pitanja odbornika postavljena na osmoj vanrednoj sjednici.

Zaključci stupaju na snagu danom donošenja, a biće objavljeni u Službenom glasniku grada Banjaluka.

Šef kluba odbornika SNSD-a Dragan Lukač ranije je ocijenio ovaj tender kao najštetniji ugovor u istoriji grada.

„Nije dostavljen zapisnik o dostavljanju ponuda i uzoraka o tenderu koji je raspisan, koji su odbornici tražili još prošli put. Gradonačelnik je danas pričao o svim drugim stvarima, a nije odgovarao na naša pitanja. To nam govori da zapisnik nije napravljen, ovdje je očito da se radi o namještenom tenderu koji se namješta jednoj, hrvatskoj firmi“, poručio je Lukač.

Nakon završetka pauze, gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković nije se pojavio na nastavku sjednice, što je i najavio u obraćanju medijima.

„Pozvao sam na zakazivanje redovne sjednice. Danas ću uputiti jedan dopis, molbu predsjedniku Skupštine da ukoliko se ne zakaže redovna sjednica ova sala ne treba da bude dostupna za nerad“, poručio je Stanivuković.

Istakao je da redovna sjednica nije održana već tri mjeseca, a dodaje i da ne postoji nijedan parlament koji radi samo preko vanrednih sjednica.

„Tri puta dolazimo na vanrednu sjednicu, oni zakazuju sjednicu baš kada ja najavim službeni put. Ali ja uvijek dođem i evo 30 dana raspravljamo o istom. Nadam se da će ova sjednica da se završi danas, moj poziv je da se sazove redovna sjednica. Tri puta smo dolazili i stavljamo tačku na ovo, sazovite redovnu sjednicu, a do tada nema mjesta za ovakve igrarije“, poručio je on.

