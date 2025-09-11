Prekinuta sjednica Skupštine grada Banjaluka

Vanredna sjednica Skupštine grada Banjaluka je prekinuta jer odbornicima nisu dostavljena dokumenta o tenderu za javnu rasvjetu vrijednom 35 miliona KM.

Izvor: Mondo/Slaven Petković

Predsjednik Skupštine grada Ljubo Ninković rekao je novinarima da će sjednica biti nastavljena čim gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković i njegovi saradnici dostave tražena dokumenta.

"Dogovorili smo da nastavak sjednice bude naredne sedmice. Gradonačelniku smo dali rok da dostavi zapisak iz kojeg se vidi koji su ponuđači dostavili uzorke, koje uzorke i nakon toga ćemo nastaviti sjednicu", dodao je Ninković.

On je rekao da je današnja sjednica jasno pokazala razloge zbog kojih se o ovim pitanjima moralo raspravljati na vanrednom zasjedanju.

"Moram da ukažem na ozbiljne propuste u postupku nabavke za javnu rasvjetu. U zapisniku sa otvaranja ponuda nije precizno konstatovano da li su ponuđači predali tražene uzorke, što je osnovni uslov za nastavak postupka", naveo je Ninković.

Prema njegovim riječima, jedan od ponuđača je iznio primjedbu da prilikom predaje uzorka nije dobio prijemni pečat, pa se danas s pravom postavlja pitanje da li su uzorci uopšte dostavljeni u skladu sa procedurom.

On je dodao da je gradonačelnik ranije javno najavljivao koja će firma dobiti posao, dok komisija, pkako kažu njeni članovi, tek sada ocjenjuje uzorke.

"Takva praksa narušava kredibilitet cijelog postupka i opravdano izaziva sumnju da je odluka bila donesena unaprijed. Kao predsjednik Skupštine, moja je obaveza da na to jasno upozorim, jer se radi o milionskom poslu koji se finansira novcem svih građana Banjaluke", zaključio je Ninković.

Gradonačelik Banjaluke Draško Stanivuković tvrdi da su se sjednice Skupštine grada pretvorile u "prijeki sud", da se rasprava o jednoj tački razvukla na mjesec dana dok su važna pitanja i dalje na čekanju.

Odbornik Narodnog fronta Branislav Čerek rekao je novinarima da Gradska uprava ne može ili ne želi da dostavi potrebnu dokumentaciju, ističući da je najvažnije da li postoji uopšte dokument kojim se dokazuje da su uzorci koji su bili jedan od uslova ponude dostavljeni u Gradsku upravu.

Odbornik Liste "Za pravdu i red" Igor Mandić rekao je da nije problem samo cijena posla nego postupak, te da nije dostavljen nijedan dokument jer ne postoji.

Odbornik Narodnog fronta Dijana Ješićeva je danas zatražila da se odbornicima dostave zapisnici o otvaranju i pregledu tenderskih prijava, nakon čega je predsjednik Skupštine grada dao pauzu kako bi Gradska uprava dostavila zapisnike, što nije učinila.

(Srna)