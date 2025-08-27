logo
Cijeli dan zasjedali, usvojili samo dnevni red: Sjednica Skupštine grada Banjaluka odgođena za iduću sedmicu

Autor Nikolina Damjanić
1

Odbornici Skupštine grada Banjaluka na osmoj vanrednoj sjednici, koja je trajala cijeli dan, uspjeli su da usvoje jedino dnevni red, dok je rasprava o jedinoj tački, tenderu za izgradnju javne rasvjete po ESCO modelu, odgođena za narednu sedmicu.

Odgođena skupština grada banjaluka Izvor: Grad Banjaluka/Aleksandar Čavić

Ni ovoga puta u dnevni red nisu uvršteni prijedlozi koje je dostavio gradonačelnik Draško Stanivuković.

Predsjednik Skupštine grada Ljubo Ninković izjavio je da su protesti, održani ujutro ispred Gradske uprave, služili samo da skrenu pažnju sa sjednice.

Ispred Gradske uprave okupili su se predstavnici plivačkih klubova, zahtijevajući da se njihove inicijative uvrste na dnevni red. Podsjetili su da su i prošle sedmice, tokom prethodne vanredne sjednice, njihovi zahtjevi ignorisani, iako ih je Stanivuković pokušao predložiti odbornicima.

Na protestu su učestvovali i radnici „Vodovoda“, tražeći poskupljenje cijene vode. V.d. direktora ovog preduzeća Radovan Majkić rekao je da je cilj okupljanja bio izvršiti pritisak na Skupštinu da usvoji odluku o povećanju cijene sa sadašnjih 0,94 KM na 1,20 KM po kubiku.

Tokom izlaganja na sjednici, gradonačelnik Stanivuković govorio je i o cijenama u javnim vrtićima, naglasivši da će one morati da rastu jer nisu mijenjane godinama. Trenutna cijena boravka u javnim vrtićima iznosi 165 KM.

„Nije u redu da cijena ostaje 165 KM i da se ništa ne mijenja. To mora da poskupi“, poručio je gradonačelnik, dodavši da će Grad nastaviti da subvencioniše djecu koja, zbog nedostatka mjesta, pohađaju privatne vrtiće, te da će se raditi na izjednačavanju prava mališana u javnim i privatnim ustanovama.

(MONDO)

Bezobrazluk

Bezobrazluk i sprdanje sa biračima dok plata redovno teče. Sve dok narodu ne dozlogrdi pa ih sve istjera iz te sale

