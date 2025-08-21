Dodik u fokusu: Skupština Banjaluke odlučuje o Deklaraciji Saveza opština i gradova (FOTO/VIDEO)

U Skupštini grada Banjaluka počela je vanredna sjednica na kojoj odbornici glasaju o Deklaraciji Saveza opština i gradova Republike Srpske, kojom se odbacuje presuda predsjedniku Miloradu Dodiku, kojem je CIK BiH oduzeo predsjednički mandat.

Sjednici prisustvuje 17 odbornika, mahom iz skupštinske većine, ali i odbornici PDP-a, što je dovoljno za njen legitiman početak. Počela je sa više od pola sata kašnjenja.

Podsjećamo, Savez opština i gradova Republike Srpske usvojio je u petak, 8. avgusta, Deklaraciju u kojoj se navodi da presuda Miloradu Dodiku ne odražava duh prava ni načela pravde, već predstavlja politički motivisan pritisak sa ciljem da se utiče na demokratsku volju građana i legitimitet institucija Republike Srpske.

Deklaracijom se presuda odbacuje kao politički motivisana, potvrđuje se da suverenitet pripada građanima RS, naglašava da odluke o predsjedniku mogu donositi isključivo institucije Republike Srpske, te izražava podrška očuvanju institucionalnog integriteta i volje naroda.

Prije početka sjednice gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković obratio se okupljenim predstavnicima plivačkih klubova koji protestuju zbog zatvaranja Gradskog olimpijskog bazena, te traže da se njihovi problemi uvrste na dnevni red vanredne sjednice.

