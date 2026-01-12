logo
© 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana.

Ministarstvo prosvjete o slučaju iz Prijedora: Nema tolerancije za zloupotrebu službenog položaja u školama

Autor Dragana Božić Izvor mondo.ba
0

Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske saopštilo je da neće tolerisati bilo kakav oblik zloupotrebe službenog položaja ili protivpravnog postupanja u obrazovnom sistemu.

7.jpg Izvor: Slaven Petković - Mondo

Povodom izvještaja zbog postojanja sumnje o počinjenom krivičnom djelu protiv direktora osnovne škole u Republici Srpskoj, Ministarstvo je pozvalo nadležne institucije da u što kraćem roku utvrde sve relevantne okolnosti kako bi se zaštitio javni interes.

Ministarstvo će, kako se navodi, u skladu sa razvojem postupka i u okviru zakonskih mogućnosti, blagovremeno informisati javnost o eventualnim daljim koracima.

Policijska uprava Prijedor ranije je saopštila da je Okružnom javnom tužilaštvu podnijela izvještaj protiv ženske osobe čiji su inicijali D.R, direktora jedne javne ustanove u Prijedoru, osumnjičene da je 2024. i 2025. godine iskoristila službeni položaj i protivpravno prisvojila novac iz blagajne, čime je tu ustanovu oštetila za određeni novčani iznos.

Osumnjičena se tereti za krivična djela zloupotreba službenog položaja ili ovlaštenja i pronevjera.

Prema nezvaničnim informacijama, riječ je o jednoj prijedorskoj školi.

(Mondo)

Tagovi

Ministarstvo prosvjete i kulture RS Prijedor

Još iz INFO

