Produženi boravak za svu djecu: Ministarstvo najavljuje fazno proširenje u Banjaluci

vesna.jpg
Autor Vesna Kerkez Izvor mondo.ba
0

Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske najavilo je da će kapaciteti produženog boravka u banjalučkim osnovnim školama biti šireni sukcesivno, kako bi svako dijete koje ima potrebu za ovim programom moglo da ga koristi.

shutterstock_305122934.jpg Izvor: Shutterstock

Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske nastavljа aktivnosti na unapređenju sistema produženog boravka u osnovnim školama, s ciljem da ovaj vid podrške bude dostupan što većem broju učenika. Trenutno je produženi boravak organizovan u 149 škola u Republici Srpskoj, koristi ga oko 13.600 đaka, a u njegovoj realizaciji učestvuje 662 zaposlenih. Mjesečna ulaganja iz republičkog budžeta iznose 1,7 miliona KM.

U okviru tih aktivnosti, ministar prosvjete i kulture Borivoje Golubović ove sedmice je posjetio OŠ "Georgi Stojkov Rakovski" i OŠ "P. P. Njegoš" u Banjaluci, gdje postoje mogućnosti za širenje prostornih kapaciteta produženog boravka.

Održan je i drugi sastanak sa predstavnicima roditelja, na kojem je predstavljen pregled do sada sprovedenih mjera, kao i potencijalni modeli proširenja sistema. Roditelji su informisani da će se povećanje kapaciteta odvijati sukcesivno, u skladu s potrebama i raspoloživim sredstvima u budžetu. Kao prioritet razmatra se proširenje boravka upravo u dvije pomenute škole.

Iz Ministarstva poručuju da je neophodno prethodno utvrditi sve uslove za dogradnju, uključujući pribavljanje potrebnih dozvola i izradu projektne dokumentacije, kako bi se definisalo optimalno rješenje za proširenje.

Takođe je pojašnjeno da Ministarstvo nema zakonski osnov da sufinansira privatne predškolske ustanove u kojima se organizuje produženi boravak, budući da je Zakonom o predškolskom vaspitanju i obrazovanju precizirano da finansiranje tih ustanova zavisi isključivo od njihovih osnivača – lokalnih zajednica za javne, odnosno fizičkih lica za privatne vrtiće.

Ministarstvo je najavilo da će javnost biti blagovremeno obavještavana o svim daljim koracima i dinamici aktivnosti.

Tagovi

produženi boravak Banjaluka Ministarstvo prosvjete i kulture RS

