Policija intervenisala u banjalučkoj školi: Učenik nokautirao vršnjaka bokserom

Autor Dragana Božić Izvor Nezavisne novine
0

U Srednjoškolskom centru "Gemit-Apeiron" u Banjaluci juče 13. oktobra došlo do incidenta zbog kojeg je intervenisala i policija.

Učenik srednje škole nokautirao vršnjaka Izvor: Mondo - Slaven Petković

Prema informacijama, došlo je do fizičkog sukoba između dva učenika, pri čemu je jedan od njih drugog udario bokserom i nokautirao ga.

Višnja Kojić, direktorica Srednjoškolskog centra “Gemit-Apeiron”,potvrdila je da je za "Nezavisne novine" da se u prostorijama škole dogodio incident između dva učenika.

"U pitanju su dva maloljetnika, policija ali i roditelji su došli istog momenta kada smo ih pozvali", kazala je Kojićeva.

Ističe da nije poznato šta je razlog sukoba između učenika.

"Iskreno rečeno svi smo zaprepašćeni. Nije bilo nikakvih naznaka da bi moglo doći do problema", naglasila je direktorica.

Iz Policijske uprave Banjaluka kazali su da im je navedeni slučaj prijavljen.

"Policijski službenici u skladu sa Zakonom o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivinom postupku pod nadzorom tužioca za maloljetnike Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka preduzimaju sve neophodne mjere i radnje u vezi sa navedenom prijavom", kazali su iz PU Banjaluka.

(Mondo)

Banjaluka vršnjačko nasilje srednja škola škola

