logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Brutalno vršnjačko nasilje u Podgorici: Učenici pretukli petnaestogodišnjaka, nanijeli mu teške povrede

Brutalno vršnjačko nasilje u Podgorici: Učenici pretukli petnaestogodišnjaka, nanijeli mu teške povrede

Autor Dušan Volaš
0

Tri maloljetnika dobi od 14 i 15 godina uhapšena su u Podgorici zbog sumnje da su fizički napali i teško povrijedili petnaestogodišnjaka u blizini Srednje mješovite škole u Golubovcima, saopšteno je iz Uprave policije Crne Gore.

shutterstock_1644504649.jpg Izvor: Shutterstock

Majka napadnutog maloljetnika prijavila je policiji da je više nepoznatih osoba nanijelo teške povrede njenom sinu, koje je konstatovao ljekar.

"U saradnji sa upravom škole identifikovana su tri osumnjičena maloljetna lica, učenici te škole", navedeno je u saopštenju.

Maloljetnici su osumnjičeni za krivično djelo nasilničko ponašanje u sticaju sa krivičnim djelom teška tjelesna povreda u saizvršilaštvu, a danas će biti sprovedeni nadležnom tužiocu na dalje postupanje.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Crna Gora Podgorica vršnjačko nasilje

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ