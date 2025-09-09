Brutalno vršnjačko nasilje u Podgorici: Učenici pretukli petnaestogodišnjaka, nanijeli mu teške povrede

Tri maloljetnika dobi od 14 i 15 godina uhapšena su u Podgorici zbog sumnje da su fizički napali i teško povrijedili petnaestogodišnjaka u blizini Srednje mješovite škole u Golubovcima, saopšteno je iz Uprave policije Crne Gore.

Izvor: Shutterstock

Majka napadnutog maloljetnika prijavila je policiji da je više nepoznatih osoba nanijelo teške povrede njenom sinu, koje je konstatovao ljekar.

"U saradnji sa upravom škole identifikovana su tri osumnjičena maloljetna lica, učenici te škole", navedeno je u saopštenju.

Maloljetnici su osumnjičeni za krivično djelo nasilničko ponašanje u sticaju sa krivičnim djelom teška tjelesna povreda u saizvršilaštvu, a danas će biti sprovedeni nadležnom tužiocu na dalje postupanje.