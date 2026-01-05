Uz otkucaje srca: Svečano otvorena novoizgrađena bolnica "Sveti arhiđakon Stefan-9. januar" u Trebinju

Novosagrađena bolnica "Sveti arhiđakon Stefan-9. januar" u Trebinju zvanično je otvorena - simbolično uz zvuke otkucaja srca. Zvaničnici Republike Srpske i Srbije, zajedno sa direktorom bolnice Nedeljkom Lambetom obišli su prostorije.

Izvor: Ministarstvo rada i boračko - invalidske zaštite

Nakon skoro sedamdeset godina ovaj dio Republike Srpske dobio je savremenu zdravstvenu ustanovu koja u potpunosti odgovara potrebama pacijenata i standardima moderne medicine, prenosi Srna.

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik izjavio je danas u Trebinju da je otvaranje nove bolnice grandiozan projekat, koji nije bilo jednostvano realizovati. Na svečanosti otvaranja nove bolnice "Sveti arhiđakon Stefan-9. januar", u čija izgradnju je uloženo više od 128.000.000 KM, Dodik je naglasio da je Republika Srpska uspjela da obezbijedi vlastita sredstva, te da bolnicu izgradi uz najmodernije standarde.

Dodik je zahvalio svima kojima su doprinijeli izgradnji, ističući da danas stoji ispred predivnog objekta, koji ostaje generacijama koji dolaze.

Ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Alen Šeranić je istakao da je nova bolnica "Sveti arhiđakon Stefan - 9. januar" na ponos naroda Srpske i temelj za napredak ovog kraja.

"Bolnica nosi ime najvećeg praznika Republike Srpske, simbola snage i odlučnosti Srpske", rekao je Šeranić.

Ističući da su i svi koji su učestvovali u izgradnji Bolnice zadivljeni krajnjim rezultatom, Šeranić je naveo da je riječ o savremenoj bolnici, sa svim sadržajima za pružanje zdravstvenih usluga i koja pruža odlične uslove za rad zaposlenima.

"Ponosni smo na to što je ovaj projekat urađen po sistemu ključ u ruke. Ovo je prva Bolnica izgrađena domaćim snagama, čime smo pokazali da imamo znanje i kapacitet za tako nešto", poručio je Šeranić.

Nova bolnica značajno proširuje paletu zdravstvenih usluga u istočnoj Hercegovini i smanjuje potrebu građana da liječenje traže van regije.

U novom objektu planirano je uvođenje usluga interventne kardiologije sa posebno opremljenom angio-salom i pejsmejker centrom, kao i kompletne radiološke dijagnostike zasnovane na digitalnoj platformi, uključujući savremeni skener, magnetnu rezonancu i mamograf.

Razvija se i Služba za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju, kao novoformirana organizaciona jedinica, uvode se usluge iz oblasti reumatologije, proširuje laboratorijska dijagnostika na sekundarnom i tercijarnom nivou, te unapređuju postojeće usluge poput oksigenoterapije.

Poseban razvoj planiran je u oblasti hirurgije, koja će raspolagati najsavremenijim salama i operacionim blokom, sa razvojem više specijalističkih grana.

Svečanom otvaranju prisustvovali su i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović, vršilac dužnosti predsjednika Republike Srpske Ana Trišić Babić, premijer Savo Minić, predsjednik Narodne skupštine Nenad Stevandić, predsjednik Supštine Crne Gore Andrija Mandić, ministar za naučnotehnološki razvoj i visoko obrazovanje Siniša Karan, gradonačelnik Trebinja Mirko Ćurić, brojni drugi zvaničnici i sveštenstvo Srpske pravoslavne crkve.