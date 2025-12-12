Zbog blokade računa, Livanjska bolnica primorana smanjiti zdravstvene usluge

Livanjska kantonalna bolnica saopštila je da, zbog blokade računa, mora smanjiti zdravstvene usluge i pozvala Poresku upravu FBiH i kantonalni Zavod za zdravstveno osiguranje na hitno pronalaženje rješenja kako bi zaštitili građane šest opština.

Izvor: Mondo - Ivana Šimundža

Iz ove zdravstvene ustanove navode da Poreska uprava FBiH od novembra ne daje saglasnost za plaćanja po rješenju o ograničenom raspolaganju sredstvima iz 2016. godine, a banka postupa po istom.

"Zbog toga Bolnica ne može da nabavlja lijekove, medicinski materijal, plaćati energente niti isplatiti plate za više od 300 zaposlenih", ističu iz ove zdravstvene ustanove, piše Klix.

Iz Bolnice u Livnu tvrde da u posljednje tri godine redovno izmiruju poreze i doprinose, kao i da su dug smanjili za oko 1,5 miliona KM, te naglašavaju da druge zdravstvene ustanove u FBiH dugove gomilaju, a nisu blokirane.

"Blokirati bolnicu znači blokirati pravo na zdravstvenu zaštitu, život i pravo ljudi koji rade u njoj da žive od svoga rada. Ko će preuzeti odgovornost za živote bolesnika ako zbog blokade bude propušteno pružanje hitne pomoći, operacija, hemodijalize, onkološke terapije ili hitnih poroda? Ko će odgovarati za sudbinu više od 300 zaposlenih kojima se uskraćuje pravo na platu za pošteno odrađeni rad?", pitaju iz ove kantonalne bolnice.

Rukovodstvo bolnice pozvalo je Poresku upravu FBiH, svog osnivača i kantonalni Zavod za zdravstveno osiguranje na hitnu koordinaciju i pronalazak rješenja.

Iz bolnice traže zaštitu zdravstvenog sistema i pacijenata od samovolje pojedinaca i političkih ili ličnih obračuna.

"Bolnica će nastaviti brinuti o svojim pacijentima, ali nećemo ćutati dok se birokratskim nasiljem ruši naše zdravstvo i egzistencija onih koji ga nose. Dužni smo govoriti u ime onih koji ne mogu, u ime bolesnika i zaposlenih", poručili su iz ove zdravstvene ustanove.