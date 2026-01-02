Kolaps na granici nakon praznika: Ljudi satima čekaju u kilometarskim kolonama

Po završetku novogodišnjih praznika, mnogi građani vraćaju se kućama, pa su gužve na putevima i graničnim prelazima uobičajena pojava.

Međutim, na graničnom prelazu Bajakovo, na ulazu u Hrvatsku iz Srbije, u petak oko podneva formirala se neuobičajeno duga kolona vozila, što se moglo vidjeti i na Google mapama.

Velikim gužvama dodatno je doprinio i novi sistem ulaska i izlaska (Entry/Exit System - EES) Evropske unije, koji se primjenjuje na svim međunarodnim graničnim prelazima.

Hrvatski autoklub (HAK) saopštio je da je kolona na ulazu u Hrvatsku duga oko dva kilometra, ali čitalac koji se javio redakciji i poslao fotografiju tvrdi da se na granici čeka znatno duže.

"Ovdje na granici je potpuni raspad sistema. Sa srpske strane čekam već dva sata, a još nisam ni ušao u međuprostor između dvije granice“, kaže ogorčeni čitalac i dodaje da ljudi od nervoze počinju da trube.

"Neke kolone se uopšte ne pomijeraju. HAK navodi da je čekanje dva sata, a ja sam toliko čekao samo da bih izašao iz Srbije. Ovako nešto još nisam doživio, a ovom granicom prolazim više od deset godina“, ističe on.

Upozorenje HAK-a: Mokri i klizavi kolovozi

Osim gužvi na putevima i granicama, HAK upozorava da su kolovozi u većem dijelu zemlje mokri ili vlažni i klizavi. Zbog povremeno obilnije kiše moguće je zadržavanje veće količine vode na kolovozu, kao i pojava odrona.

Vozačima se savjetuje da brzinu i način vožnje prilagode uslovima na putu, drže bezbjedno odstojanje između vozila i da na put ne kreću bez propisane zimske opreme.

